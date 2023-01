Francofolies de la Rochelle : Louane, Aurélie Saada, Daniel Auteuil… Voici les artistes présents pour l’édition 2023

Les Francofolies de la Rochelle seront de retour du 12 au 16 juillet avec une belle programmation. Une nouvelle salve de noms a été annoncée ce jeudi.

C’est l’un des festivals les plus attendus de l’été. Du 12 au 16 juillet, les Francofolies de la Rochelle seront de retour pour une 38e édition qui s’annonce détonante. Louane, Bertrand Belin, Flavien Berger, Daniel Auteuil, Aurélie Saada, Albin de La Simone, Mademoiselle K, Kungs, Deluxe, Gabi Hartmann… Au total, ce sont 21 artistes, dont les noms ont été annoncés ce jeudi par les organisateurs, qui viennent rejoindre une programmation riche et éclectique.

Jeudi 12 juillet, sur la scène Jean-Louis Foulquier, une première soirée incroyable avec Shaka Ponk, M, Izia, Adé !



Il ne reste plus beaucoup de places, il va falloir se dépêcher



La billetterie est ouverte

Les festivaliers pourront aussi venir applaudir DJ Snake, les rappeurs Soprano et Lomepal, les chanteuses Pomme et Izia, l'incontournable -M-, les groupes Louise Attaque et Shaka Ponk (lequel jouera dans le cadre de sa tournée d’adieu), ainsi que Michel Polnareff enfin de retour en France, et Renaud, qui vient de se lancer dans une série de concerts avec son ami et pianiste, Alain Lanty.

Des concerts, des rencontres et des créations inédites

Alors que les billets sont d'ores et déjà en vente, les Francofolies proposeront de nombreux temps forts, comme une création inédite orchestrée par Waxx le 12 juillet. Le guitariste et producteur invitera des artistes et des auteurs sur la scène du Grand Théâtre à venir reprendre avec lui des morceaux qui ont changé leur vie. Hervé Vilard dévoilera de son côté au théâtre Verdière un nouveau projet écrit et composé par des talents issus de la jeune génération. Quant à Clarika, Maissiat et Emmanuel Noblet, ils interprèteront le répertoire de l’illustre Jean-Loup Dabadie, mort en 2020, à l’occasion du spectacle «Dabadie ou les choses de nos vies».

Enfin, Perturbator, Brutus, Regarde Les Hommes Tomber et Birds in Row se produiront lors de la nuit metal le 13 juillet, tandis que Yuksek, Mezerg, Bagarre et un collectif de DJ auront droit à leur nuit électro le 15 juillet.

Reste à connaître prochainement la programmation des scènes gratuites des Folles Rencontres et du Village Francocéan.