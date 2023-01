Avatar devient le quatrième plus gros succès du cinéma

«Avatar : la voie de l’eau» continue d'affoler les compteurs. Le film de James Cameron devient le quatrième film le plus rentable au monde.

Avec 2,117 milliards de dollars de recettes au box-office, Avatar 2 devient le quatrième plus gros succès du cinéma mondial. Le film, qui a enregistré plus de 15 millions de dollars de recettes ce week-end selon les estimations du cabinet spécialisé Exhibitor Relations, passe devant «Star Wars, Le réveil de la force» de J.J Abrams (2,071 milliards) et arrive dorénavant juste derrière «Titanic» et ses 2,2 milliards.

Grâce à ces nouveaux chiffres, James Cameron voit ainsi trois de ses films se hisser dans le classement des quatre longs métrages les plus lucratifs au monde, le premier volet d’Avatar arrivant en tête.

A noter : «Avengers: Endgame» des studios Disney et Marvel vient s'insérer en deuxième place du podium.

Sept semaines en tête du box-office

Selon le cabinet spécialisé Exhibitor Relations, la suite des aventures des Na'vis réalise une autre performance. Le long-métrage de James Cameron «est numéro 1 depuis sept semaines (...), un exploit n'ayant pas été égalé» depuis que le réalisateur a sorti le premier «Avatar» en 2009, a par ailleurs précisé le cabinet sur Twitter.