Thorgal : la mythique BD se relance avec une nouvelle saga nordique

Le héros de BD venu du grand Nord s'offre une très belle relecture, baptisée «Thorgal Saga». Chaque Tome de cette nouvelle série sera un «one shot» confié à un auteur différent, qui apportera sa patte.

En un peu plus de quarante ans, Thorgal Aegirsson a mis du rêve dans les yeux de ses lecteurs. Du Northland au Pays Qâ, en passant par le deuxième monde, le fils des étoiles s'est constitué un cercle de fans impressionnant, conquis par le savant mélange de références médiévales, de mythologie scandinave et de science fiction.

Un cocktail inédit à l'époque, inventé par le duo Rosinski-Van Hamme, qui a en a signé au fil des ans les plus belles pages. Avant de, petit à petit, passer la main à une nouvelle génération.

C'est là qu'intervient «Thorgal Saga», présenté comme une «nouvelle collection de one-shot, invitant des auteurs de talent à donner leur version du mythe thorgalien». Ce premier Tome, baptisé «Adieu Aaricia», met immédiatement les pieds dans le plat en franchissant le rubicon de l'imaginaire. Adieu le fantastique héros brun au charme sans faille. Thorgal est désormais un vieillard essoufflé. Pire, dès le début de cet épais album de 120 pages (ça aussi, c'est une grande première), il s'apprête à incinérer sa douce Aaricia, qui l'a accompagné pendant tant d'années et d'aventures.

Avec ce prologue invraisemblable, on comprend que Robin Recht, l'auteur, et Le Lombard, l'éditeur historique de Thorgal, ont voulu frapper les consciences. Rien ou presque ne sera interdit ici, et cette audace fonctionne au delà de toute espérance.

Un renouveau crucial

Il est vrai qu'après 40 albums pour la série principale (le dernier est sorti en novembre), le renouveau était crucial, tant les derniers arcs narratifs ont peu convaincu. Le lancement quasi-simultané de trois séries spin off aux alentours de 2010 (25 tomes au total), avait également alimenté un sentiment de trop-plein au sein de la fan base.

Alors, pourquoi «Thorgal Saga : Adieu Aaricia» est-il autre chose qu'une série parallèle de plus ? Difficile d'émettre un avis définitif, mais l'amour de Robin Recht pour l'œuvre colossale de Van Hamme et Rosinski transpire à chaque case. Son expérience dans le médiéval fantastique (Conan et la préquelle du Troisième Testament) est un plus indéniable. Avec un sens du timing impeccable, et un trait à la fois élégant et efficace, il en profite pour convoquer les mythes fondateurs. Il joue aussi très bien avec les personnages clés d'un univers qu'il a découvert ado et qu'il connaît parfaitement.

Beau de bout en bout, émouvant et prenant, ce «Thorgal Saga» est à la fois un «page turner» et une magnifique pierre dans l'édifice. Cet album soigné au grand format inédit n'a décidément pas de quoi rougir à côté des grands titres du passé. Seul défaut : le rendez-vous est pris pour le tome 2 et les attentes seront très élevées.

«Thorgal Saga, Tome 1 : Adieu Aaricia», éd. Le Lombard, 21,50 €, disponible le 3 février