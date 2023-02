Concert : «Stars 80» repart en tournée dans toute la France

Après trois ans d'arrêt, «Stars 80» est de retour pour une grande tournée avec un tout nouveau show.

Avis à tous ceux qui rêvent de ressortir leur perruque fluo : «Stars 80» repart en tournée. Pour le plus grand bonheur des fans des tubes de la décennie, la troupe sillonnera toute la France jusqu’en décembre prochain.

Le top départ est donné ce jeudi 9 février à Reims, puis «Stars 80» fera étape dans une trentaine de villes. Parmi elles, Bordeaux, Grenoble, Rouen, Dijon, Lyon, Montpellier, Pau, Poitiers, Marseille, Nantes, Lille, ou encore Paris, en avril prochain.

En sachant que de nouvelles dates ont été ajoutées jusqu'en décembre, notamment à Amiens, Lille, et Paris. Et selon le producteur Thomas Langmann, à qui l’on doit également les deux films éponymes, ce nouveau spectacle, baptisé «Encore !», sera le plus ambitieux de tous. La mise en scène a en effet été complètement repensée.

Patrick Hernandez, Émile et Images, Sabrina...

Sur scène, vous retrouverez la chanteuse Sabrina, le groupe toulousain Émile et Images, Début de soirée, Jean-Pierre Mader, Patrick Hernandez, qui interprétera bien sûr son titre disco «Born to Be Alive», mais aussi Zouk Machine et Vivien Savage.

Au cours de la soirée, les artistes reprendront leurs plus grands succès, de «Macumba», à «Boys», en passant par «Nuit de folie», et rendront hommage à plusieurs figures emblématiques, dont Christophe, France Gall, ou encore Michel Polnareff, qui est récemment revenu sur le devant de la scène avec l'album «Polnareff chante Polnareff».

Les groupes britanniques Depeche Mode et Queen seront aussi à l’honneur lors de ce show festif et intergénérationnel, qui fait chanter et danser le public depuis plus de 10 ans.