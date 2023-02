Cinéma : 5 films pour enfants à voir pendant les vacances d'hiver

Et si, à défaut de dévaler les pistes de ski, vous alliez au cinéma en famille pendant les vacances d'hiver ? Voici cinq films et dessins animés que les enfants vont adorer.

«Dounia et la princesse d’Alep»

Pour son premier long-métrage de fiction qui était en compétition au dernier festival d’Annecy, la réalisatrice syrienne Marya Zarif, qui vit désormais au Canada, a souhaité raconter l’exil à hauteur d’enfant. Ainsi, elle relate l’histoire de Dounia, 6 ans, qui a perdu sa mère. Avec simplement quelques graines de nigelle au creux de la main, lesquelles auront des vertus miraculeuses, la fillette va fuir la guerre et partir vers l’Europe, puis l’Amérique. Dounia pourra compter sur l’aide précieuse de la princesse d’Alep, ou plutôt de son esprit.

«Dounia et la princesse d’Alep», de Marya Zarif (1h13). En salles.

«Titina»

Inspiré des films de Jacques Tati et de Wes Anderson, cette œuvre enfantine s'intéresse à la conquête du pôle Nord en dirigeable dans les années 1920. L’explorateur norvégien Roald Amundsen va faire équipe avec l’ingénieur aéronautique italien, Umberto Nobile. Ce dernier ne souhaite pas se séparer de sa chienne Titina et l'embarque avec lui. Et c’est justement à travers les yeux de cette héroïne canine que les enfants et leurs parents vont suivre ce récit hors du commun. Le comédien français Raphaël Personnaz prête sa voix à Umberto.

«Titina», de Kajsa Næss (1h30). En salles.

«Zodi et Téhu, frères du désert»

On savait que le chien était le meilleur ami de l’homme, mais on connaissait moins la complicité qui peut se nouer avec un dromadaire. C’est pourtant l’histoire de Zodi, un Berbère d’une douzaine d’années, et de son fidèle Téhu qu’il a recueilli alors qu’il était bébé dans le désert marocain. Sur les conseils d’une vétérinaire, le nomade va tout entreprendre pour transformer l'animal en un véritable champion de course. Mais celui-ci va vite devenir l’objet de toutes les convoitises, notamment de Tarek, le braconnier. Un récit initiatique porté par Yassir Drief - dont c’est le premier rôle au cinéma – et Alexandra Lamy.

«Zodi et Téhu, frères du désert», d’Eric Barbier (1h50). En salles.

«Sacrées momies»

Les pyramides d’Egypte ne cessent de faire fantasmer les touristes et les explorateurs. Surtout quand on apprend que sous ces mythiques fortifications, se trouvent des momies qui rêvent de devenir des pop stars et s’en donnent à cœur joie en conduisant des chars, loin de l’agitation de la ville. Mais quand un archéologue réussit à voler l’un de leurs trésors, le héros Thut et la princesse Nefer, qui ont tous les deux peur de l’engagement, vont devoir faire équipe et partir à l'assaut de Londres. Un monde moderne qui n’a absolument rien à voir avec leur royaume.

«Sacrées momies», de Juan Jesús García Galocha (1h29). En salles.

«Le nid du tigre»

Si vos enfants ont aimé «Belle et Sébastien», «Le loup et le lion» ou encore «Mia et le lion blanc», ils devraient apprécier cette fable qui les emmènera au cœur de l’Himalaya. On y suit Balmani, un jeune orphelin qui a fugué de l’institution où il était placé pour rejoindre le Népal, sa terre natale.

Sur sa route, il va sauver Mukti, un bébé tigre dont la maman a été tuée par des braconniers. Balmani décide dès lors de conduire son nouvel ami jusqu’au «Nid du Tigre», un lieu où il sera protégé de la folie des hommes.

«Le nid du tigre», de Brando Quilici (1h34). En salles le 15 février.