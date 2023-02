«Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» : on a vu le nouveau film Marvel et voici ce qu'on en a pensé

Premier film de la phase 5 du MCU, «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» sort ce mercredi au cinéma. Pour la troisième fois, Scott Lang retrouve son costume d’homme-fourmi, mais peine à nous impressionner face à un nouveau méchant. On vous explique pourquoi.

Après une pandémie qui a éloigné les spectateurs des salles obscures, et la multiplication des séries sur la plate-forme Disney+ qui peut parfois conduire à la saturation, Kevin Feige, grand patron de Marvel Studios, veut frapper fort avec «Ant-man et la Guêpe : Quantumania», qui sort ce mercredi 15 février au cinéma.

Réalisées par Peyton Reed qui était déjà aux commandes des deux premiers volets de la saga, ces nouvelles aventures marquent les retrouvailles pour la troisième fois de Scott Lang avec son personnage d’homme-fourmi. Elles donnent aussi et surtout le coup d’envoi de la phase 5 du Marvel Cinematic Universe (MCU), «Black Panther : Wakanda Forever» ayant clôturé le précédent chapitre.

Un Kang le Conquérant bien interprété mais qui ne fait pas peur

A San Francisco, Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd) ne cache pas sa fierté d’être passé du statut d’homme ordinaire à celui d’Avenger qui a sauvé le monde. Un Avenger que beaucoup confondent avec d'autres super-héros, mais Scott s'en moque. Follement amoureux de Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), alias la Guêpe, ce père de famille et auteur à succès souhaite désormais profiter de la vie, et passer du temps avec sa fille Cassie (Kathryn Newton), aujourd'hui âgée de 18 ans, sa belle-mère Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) qui avait disparu pendant trente ans, et le Dr. Hank Pym (Michael Douglas), son beau-père, myrmécophile reconnu qui élève une fourmilière dans son sous-sol.

Le quotidien bien tranquille de cette petite famille recomposée va vite voler en éclats après une expérience scientifique malheureuse de Cassie, qui les propulsera tous dans un vaste monde subatomique où vivent des créatures étranges bien difficiles à comprendre. Dans ce royaume quantique qu'ils veulent à tout prix quitter, Scott et les siens vont devoir affronter Kang le Conquérant, le grand méchant du multivers que l’on avait aperçu dans la série «Loki» sur Disney+, et qui fait officiellement ses premiers pas dans le MCU.

Si Jonathan Majors - qui affrontera bientôt Michael B. Jordan dans «Creed III» - est plutôt convaincant dans le rôle de ce supervilain, Paul Rudd et Evangeline Lilly sont en revanche en retrait et semblent perdus dans cet univers aux effets numériques surfaits et qui piquent parfois les yeux. L’arc narratif manque de cohérence, et la mise en scène maladroite prend le pas sur l’émotion.

«Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» joue avant tout la carte de l’humour avec notamment MODOK, l’autre supervilain bien connu de Scott et Hope, totalement ridicule avec sa tête XXL et ses petites jambes de bébé. Michelle Pfeiffer et Michael Douglas sont les vraies stars de ce divertissement qui délaisse un peu trop l’infiniment petit et les enjeux qui en découlent. Reste à savoir si la jeune Cassie, elle aussi dotée de super-pouvoirs, prendra la relève de son père. Les fans ne manqueront pas les deux scènes post-génériques qui pourraient leur donner quelques pistes pour la suite. Assurément, Marvel n'en a pas fini avec eux.