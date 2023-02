Tom Sizemore : sans espoir de rétablissement, sa famille doit décider de sa fin de vie après sa rupture d'anévrisme

Selon le site américain CNN, l’état de Tom Sizemore (Heat) ne s’améliore pas depuis sa rupture d’anévrisme, le 18 février dernier. Les médecins ont précisé qu’ils n’avaient «aucun espoir» de rétablissement pour l'acteur. Sa famille devrait décider de sa fin de vie dans les prochaines heures.

La fin est proche. Plongé dans le coma après une rupture d’anévrisme survenue le 18 février à son domicile, Tom Sizemore, connu pour ses rôles dans «Heat» ou «Il faut sauver le soldat Ryan», se trouve actuellement dans un état désespéré. Selon une information transmise par son manager, Charles Lago, au site américain CNN, les médecins ont indiqué à la famille que le comédien n’avait «aucun espoir de rétablissement». Sa famille se retrouve désormais à devoir décider de sa «fin de vie». Une nouvelle annonce est d’ors et déjà prévue pour mercredi.

«Aujourd'hui, les médecins ont informé sa famille qu'il n'y avait plus d'espoir et ont recommandé une décision de fin de vie (...) Une nouvelle déclaration sera publiée mercredi. Nous demandons l'intimité de sa famille pendant cette période difficile. Elle souhaite remercier tout le monde pour les centaines de messages de soutien et de prières. Cela a été une période difficile pour eux», a expliqué Charles Lago à CNN.

Tom Sizemore a souffert d’une rupture d’anévrisme le 18 février à son domicile, où il s’est effondré avant d’être conduit à l’hôpital où il a été placé en soins intensifs. Les secours sont intervenus à 2h du matin après qu’une personne a retrouvé le comédien de 61 ans gisant au sol, précise le site TMZ.

Acteur incontournable dans les années 1990, avec des rôles marquants dans les films «True Romance», «Tueurs nés», «Il faut sauver le soldat Ryan», «Reservoir Dogs», ou encore «Heat», Tom Sizemore était connu pour ses problèmes de toxicomanie qui remontent à son adolescence. En 2003, il avait également été condamné pour violences domestiques sur sa petite amie de l’époque. D’autres accusations lui ont valu d’être arrêté à plusieurs reprises par la suite.