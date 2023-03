Jenna Ortega et The Weeknd au casting du prochain film de Trey Edwards Shults (Waves)

Selon le site américain Deadline, Jenna Ortega et Abel «The Weeknd» Tesfaye – qui est également le co-auteur du scénario – seront réunis au casting du prochain film de Trey Edwards Shults (Waves), dont le titre n’est pas encore connu.

Ça va faire du bruit. Le site américain Deadline annonce que Jenna Ortega (Scream VI) et Barry Keoghan (Les Banshees d’Inisherin) tiendront les rôles principaux dans le prochain film du réalisateur Trey Edwards Shults (Waves, It comes at night), qui n’a toujours pas de titre officiel.

Les deux comédiens auraient été «captivés par le scénario» qui leur a été transmis, précise Deadline. Un texte co-écrit par Abel «The Weeknd» Tesfaye, qui y fera également ses grands débuts au cinéma en tant que comédien, et Reza Fahim. Les deux hommes sont les créateurs, avec Sam Levinson (Euphoria), de la série «The Idol» avec Lily-Rose Depp et le chanteur dans les rôles principaux, dont la diffusion est attendue dans le courant de l’année 2023.

Si les révélations autour du casting sont excitantes, aucun détail concernant l’histoire n’a été dévoilé pour le moment. Abel «The Weeknd» Tesfaye et le réalisateur travailleraient sur le scénario depuis des mois, et le projet aurait déjà entamé sa production. La date de sortie dans les salles est, elle aussi, inconnue.