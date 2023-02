Armie Hammer : sexe, drogue, meurtre... Un acteur au coeur d'une famille à scandale

La série documentaire «Armie Hammer : le scandale dans le sang» revient par le détail sur l’histoire personnel du comédien, et les multiples agressions sexuelles dont il a été accusé. Mais aussi sur l’histoire de sa famille marquée par l’argent, le pouvoir, le sexe, la drogue, et le meurtre.

Une histoire de famille. En 2021, Armie Hammer été accusé par plusieurs femmes de violences physiques et psychologiques. Des «accusations mensongères», selon le comédien, qui a vu sa carrière s’écrouler après les révélations autour de ces histoires troublantes de bondage, de fantasmes de cannibalisme et de marquage. La série documentaire «Armie Hammer : le scandale dans le sang» donne la parole à certaines de ses victimes, dont Courtney Vucekovich et Julia Morrison, qui décrivent la manière dont elles ont été contactées par Armie Hammer, et la tournure inquiétante prise par leur relation au fur et à mesure qu’elles tombaient sous son charme.

Des témoignages particulièrement forts qui, dès le deuxième épisode (il y en a 3 au total), permettent de mettre en relief une toute autre histoire, celle racontée par Casey Hammer, la tante de l’acteur de 62 ans, qui dans son livre «Surviving my Birthright» (Survivre à mon droit de naissance en VF) dévoile les secrets troubles de la famille Hammer. Elle affirme ne pas avoir été choquée par les accusations de viol à l’encontre de son neveu qui, selon elle, était destiné à devenir «un monstre», étant donné que les abus étaient «un mode de vie» dans leur famille.

Dans une interview avec le site américain Time, cette dernière s’était amusée à faire une comparaison avec la série à succès, «Succession». «Le gens disent : ‘Oh mon Dieu, c’est une série tellement géniale et les acteurs sont formidables’, mais tout y est imaginé. C’est un scénario. Et je suis là pour vous dire que ma famille est bien réelle et qu’elle est des millions de fois pire», clame-t-elle.

Armand Hammer, le patriarche de la famille

Armand Hammer était le fils de Julius Hammer, un immigré russe débarqué aux États-Unis en 1875, qui fut un des fondateurs du Parti Communiste américain. Dans la série documentaire, on apprend que celui-ci entretenait des liens étroits avec l’Union Soviétique afin de «voler de la technologie et des secrets commerciaux aux Etats-Unis». Peu sensible aux idées communistes, Armand Hammer sera celui qui parviendra à bâtir un empire grâce à l’argent de sa troisième épouse, qu’il va investir dans la compagnie pétrolière américaine, Occidental Petroleum.

L’homme devient alors un des hommes d’affaires les plus puissants de la planète, fréquente la famille royale britannique, possède ses entrées au Kremlin comme à la Maison Blanche, et bien d’autres personnalités parmi les plus influentes au monde. La série documentaire nous apprend qu’il exerçait un contrôle absolu sur l’ensemble des membres de la famille, qui étaient mis sur écoute. Ce même désir de contrôle se retrouvait dans ses relations avec certaines de ses maîtresses, auxquelles il imposait des pratiques avec lesquelles elles n’étaient pas confortables.

Julian Hammer, le grand-père de tous les excès

Casey Hammer est la fille de Julian, le fils qu’Armand a eu avec sa première épouse en Union Soviétique, Olga (il exigera un test de paternité afin d’être certain qu’il était bien son garçon). Selon la tante d’Armie Hammer, qui est donc la sœur du père de celui-ci, Michael, son père, était un homme alcoolique qui a battu leur mère des années durant. Lors de leur séparation, Armand Hammer a activé ses réseaux afin que la future ex-épouse de son fils ne touche qu’une pension alimentaire dérisoire (200$ par mois, selon Casey Hammer).

Selon un long portrait de la famille réalisé par Vanity Fair en mars 2021, Armand Hammer se serait également arrangé pour qu’une plainte pour meurtre visant Julian en 1955 – il était alors âgé de 26 ans – soit abandonnée. Dans la série documentaire, Casey Hammer se souvient également que, alors qu’elle n’était qu’une enfant, elle rendait parfois visite à son père après le divorce de ses parents, et retrouvait la maison peuplée d’inconnus lors de soirée où l’alcool et la drogue coulaient à flot. Et des adolescentes de 16/17 ans, que son père appelait des «femmes d’entretien», étaient à disposition de ceux qui souhaitaient en profiter. Pire encore, elle accuse son père d’avoir abusé d’elle sexuellement dans son enfance, et qu’il se comportait de manière abusive avec d’autres membres de la famille.

Michael Hammer, le père héritier

Alors que son père Julian était destiné à reprendre les rênes de l’empire familial, c’est finalement son fils, Michael, qui parviendra à lui souffler la place en gagnant les faveurs de son grand-père, Armand Hammer. Mais à une condition : que Michael mette un terme, du moins en apparence, à sa vie de débauche rythmée par les filles, les soirées et la drogue. Il n’a pas encore 30 ans quand il rencontre Dru, la mère d’Armie Hammer, lors d’un vol en première classe. La jeune femme est croyante, et surtout issue d’une riche famille originaire de Tulsa, dans l’État d’Oklahoma. Le mariage est fastueux, et les invités prestigieux se pressent pour assister à leur union. En 1986, Armie Hammer vient au monde.

Le petit garçon est considéré comme «un prince» au sein de la famille, surtout par Armand Hammer qui voit en lui la continuation de son empire pour une nouvelle génération. En décembre 1990, Armand Hammer meurt en laissant derrière une fortune estimée à 40 millions de dollars. Bien moins que ce que tout le monde imaginait. Casey s’est vu attribuer la somme de 250.000 dollars, et son père Julian 500.000 dollars. Michael est quant à lui nommé comme l’héritier de son empire, et se retrouve à la tête de la fortune de son grand-père. Tout ça sans jamais avoir véritablement abandonné son goût pour les excès.

Michael Hammer est mort d’un cancer en novembre dernier, à l’âge de 67 ans. Et c’est aujourd’hui son deuxième fils, Viktor, qui se retrouve dans une lutte judiciaire avec la deuxième épouse de son père, Misty Millward, pour tenter de reprendre le contrôle de l’empire familial. Étrangement, le nom d’Armi Hammer n’apparaît pas dans la plainte déposée par Misty Millward. Une nouvelle affaire qui vient s’ajouter à cette saga familiale.

La série documentaire sera disponible sur la chaîne Discovery Investigation à partir du 9 avril.