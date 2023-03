Cultura lance une vente d’1,2 million de livres à 1 euro ce samedi

En partenariat avec l’association Lire c’est partir, l’enseigne de distribution française Cultura lance une opération inédite dans l’Hexagone. Ce samedi 4 mars, près d’un million de livres pour enfant seront mis en vente, au prix de 1 euro.

«Un acte sociétal». Dans les rayons des 104 magasins Cultura de France, plus d’un million de livres jeunesse seront proposés ce samedi, pour la modique somme de 1 euro. «Il ne s’agit pas pour nous d’une opération commerciale. Nous couvrirons juste nos frais», a expliqué au Monde, explique Éric Lafraise, le directeur des relations extérieures de l'enseigne indépendante.

Résultat d’une collaboration entre Cultura et l’association Lire c’est partir, cette initiative tend à favoriser l’accès à la lecture pour tous et notamment pour les plus démunis et les plus jeunes.

Les ouvrages sont également «destinés à ceux qui n’en achètent pas habituellement», a précisé Vincent Safrat, le fondateur de Lire c’est partir. Déjà expérimentée dans trois boutiques de l’enseigne, cette vente de livre à 1 euro avait rencontré un franc succès avec plus de 30.000 livres achetés.

Alors qu’une étude du Centre national du livre constate un déclin de la lecture chez les jeunes avec l’âge, 259 titres du catalogue de l’association seront disponibles.