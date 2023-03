Stranger Things, saison 5 : David Harbour révèle la date du lancement du tournage

Présent à Abu Dhabi pour le Comic Con du Moyen-Orient, David Harbour a révélé que le tournage de l’ultime saison 5 de «Stranger Things» commencerait en juin prochain. Il a également donné quelques détails à propos de son personnage, Jim Hopper.

La fin est proche. Invité à participer aux festivités du Comic Con organisé au Moyen-Orient, dans la ville Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, David Harbour a confirmé que le tournage de la saison 5 de «Stranger Things» – qui sera la dernière – commencera bien en juin prochain. Le comédien assure que, pour sa part, il n’y a aucune amertume de voir la série arriver à sa conclusion, estimant qu’il était «temps que ça se termine.» Il en a également profité pour donner quelques détails sur son personnage de Jim Hopper.

«Nous arrivons à la saison 5. J’ai quelques mois pour m’entraîner. Nous commençons le tournage en juin, pour ce qui sera la dernière saison. Je m’étais beaucoup entraîné pour la saison 4. Hopper était dans une situation très spécifique, dans cette prison russe. Il s’agissait de faire de lui un homme différent, et de dévoiler un nouvel aspect de lui physiquement, mentalement, et émotionnellement. Mais désormais, il est de retour en ville, aux États-Unis où ils ont des cheeseburgers, donc il sera mieux nourri», prévient-il.

Pour le moment, Netflix n’a donné aucune information officielle concernant la date de diffusion de cette ultime saison 5. Selon plusieurs médias américains, elle pourrait être lancée dans le courant de l’année 2024. D’autres estiment qu’il faudrait attendre début 2025.

Fin décembre, Noah Schnapp avait expliqué au site américain Forbes que «Stranger Things» se terminerait avec son personnage, Will Buyer, au cœur de l’action. «Je peux juste vous dire que je suis excité de ce qui va advenir. Je trouve qu’ils ont fait un travail merveilleux avec le personnage de Will cette saison, et tout a été traité magnifiquement. La façon dont la série se termine est tout simplement parfaite – l’histoire a débuté avec Will, et elle se terminera avec Will», a-t-il déclaré.