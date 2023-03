Deadpool 3 : avec «8000 calories par jour», Hugh Jackman met les bouchées triples pour retrouver son corps de Wolverine

En pleine préparation pour le film «Deadpool 3», Hugh Jackman a annoncé consommer actuellement «8000 calories par jour» pour retrouver la musculature de Wolverine.

Un bon coup de fourchette. C’est ce qu’il faut à Hugh Jackman pour se glisser de nouveau dans la peau de Wolverine. Il lui reste quelques semaines encore avant que le tournage de Deadpool 3 ne commence, mais les effets de son entrainement, ainsi que son régime très particulier, font déjà effet.

Il s'est rendu sur Twitter lundi pour montrer à quoi ressemblaient certains des repas qu'il mange tous les jours dans le cadre de la phase de gonflement. Pour reprendre du muscle, l’acteur, qui avait en janvier démenti le fait de prendre des stéroïdes, confie consommer plus de 8000 calories par jour.

Paying for the baguette(s) and butter, tarte tatin and and and. pic.twitter.com/qPHOd3qhC4 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) February 21, 2023

Les menus sont en effet copieux... En une journée, Hugh Jackman peut engloutir par exemple deux steaks avec des nouilles (1100 calories chacun), deux hamburgers au poulet avec des patates douces (1000 calories chacun), du black bass avec du riz (2000 calories), et du saumon de Patagonie avec des pommes de terre (2100 calories). La star a tweeté : «Prendre de la masse. Une journée dans la vie. Merci, Chef Mario, de m'avoir aidé à rester en bonne santé et bien nourri tout en... Devenant. Wolverine. Encore.»

Bulking. A day in the life. Thank you Chef Mario for helping me stay healthy and properly fed whilst .. Becoming. Wolverine. Again. pic.twitter.com/bnNAzDiZuR — Hugh Jackman (@RealHughJackman) March 6, 2023

Rappelons que la quantité de nourriture dont une personne a besoin quotidiennement dépend de plusieurs facteurs tels que sa génétique et son niveau d'activité physique, mais il est normalement conseillé à un homme moyennement actif, âgé de 31 à 50 ans, de manger 2400 à 2600 calories par jour.

Les sportifs de haut niveau gonflent cet apport calorique en fonction de leur taille et de leur sport. Généralement lors de la phase de prise de masse parfois recherchée, les apports sont beaucoup plus importants, mais doivent augmenter de manière progressive et être alliés à un entraînement spécifique. En janvier, Hugh Jackman avait déclaré à «The Late Show» qu'il mangeait entre 4500 et 5 000 calories par jour.

Cette préparation à l’occasion du prochain Deadpool n’est pas la première à laquelle l’acteur se plie, lui qui a notamment joué le musculeux Wolverine dans neuf films «X-Men» différents, depuis la sortie du premier volet en 2000.