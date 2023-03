Clint Eastwood se prépare-t-il à réaliser le dernier film de sa carrière ?

Selon le site américain DiscussingFilm, Clint Eastwood s’apprête à mettre en scène ce qui pourrait être le dernier film de sa longue carrière, à l’âge de 92 ans. Baptisé «Juror #2», il en sera le scénariste et réalisateur.

Une page se tourne. Après plus de soixante ans de carrière, et près de cinquante films à son actif en tant qu’acteur et réalisateur, Clint Eastwood, qui fêtera ses 93 ans le 31 mai prochain, s’apprêterait à mettre en scène son dernier film, selon une information exclusive rapportée par le site américain DiscussingFilm.

Scénariste et réalisateur de ce long métrage baptisé «Juror #2», Clint Eastwood va raconter l’histoire d’un homme désigné pour être membre du jury lors d’un procès pour meurtre. Au cours de l’audience, ce dernier réalise qu’il pourrait être le véritable meurtrier. Doit-il dire la vérité, ou profiter de sa position pour manipuler les autres membres du jury ? C’est le dilemme avec lequel il va devoir batailler jusqu’au verdict.

Le site DiscussingFilm précise que, si le film est présenté comme étant le dernier de la carrière de Clint Eastwood en interne dans les couloirs des studios Warner Bros. – où il tourne exclusivement depuis «Gran Torino» en 2008 – le lauréat de quatre statuettes aux Oscars n’a pas encore confirmé cette vision des choses. Et n’aurait pas évoqué, pour le moment, son souhait de prendre sa retraite.