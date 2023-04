Festival de Cannes 2023 : la sélection officielle sera dévoilée ce jeudi

Les films en lice pour la Palme d’or seront révélés par Thierry Frémaux ce jeudi en fin de matinée. La composition du jury pourrait également être annoncée.

Plus que quelques jours à attendre. «Dans 4 jours, les réalisateurs en compétition à Cannes seront révélés», a ainsi posté hier sur Twitter l’équipe du festival, qui se tiendra du 16 au 27 mai prochain sur la Croisette. «Parmi eux le futur lauréat de la Palme d’or rejoindra-t-il le Club des 9, ces cinéastes qui ont réussi l’exploit d’en remporter deux ?», a-t-elle poursuivi, alimentant le suspense.

Dans 4 jours, les réalisateurs en Compétition à #Cannes2023 seront révélés. Parmi eux, le futur lauréat de la Palme d'or. Rejoindra-t-il le « Club des 9 », ces cinéastes qui ont réussi l'exploit d'en remporter deux ?





En attendant les paris vont bon train et plusieurs noms ont déjà été avancés.

Habitués et étoiles montantes en compétition ?

Grand habitué de la Croisette, Wes Anderson et son «Asteroid City» sont pressentis. Après «The French Dispatch», le réalisateur réunit dans ce nouveau film un casting comme toujours 5 étoiles, avec notamment Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton ou encore Adrien Brody.

Pedro Almodovar sera probablement aussi de la partie, avec Ethan Hawke et Pedro Pascal, l'acteur de la série «The last of us». L'Espagnol s'est offert ces deux stars pour un court-métrage qu'il envisage comme un «western queer».

Le suspense demeure quant au reste de la sélection. Des grands noms du 7e art, comme Hirokazu Kore-eda, Aki Kaurismäki ou Ken Loach, en passant par les étoiles montantes, de Justine Triet à Alice Rohrwacher, sont avancés comme des films qui alimentent le buzz depuis des mois, à l’instar de «Barbie» avec Margot Robbie, et Ryan Gosling, dont la bande-annonce délirante a été dévoilée la semaine dernière.

Alors que la question du sort réservé aux artistes visés par des accusations de violences sexuelles continue de planer, Thierry Frémaux a par ailleurs semblé écarter, dans une interview à Variety, une présence du dernier film de Roman Polanski, tourné en Suisse, et qui ne serait de toute façon pas prêt. Quid de Woody Allen et de son 50e film, le premier tourné en français ? Le cinéaste de 87 ans a vu la quasi-totalité de l'industrie lui tourner le dos lorsque sa fille adoptive, Dylan Farrow, l'a accusé de l'avoir agressée sexuellement, enfant. Woody Allen nie ces accusations pour lesquelles aucune des deux enquêtes lancées n'a abouti.

La place des réalisatrices en sélection officielle et en compétition, toujours très minoritaire, sera également scrutée, tout comme celle de la diversité.

Outre les films en compétition, les noms des membres du jury pourraient également être dévoilés jeudi. Pour l’heure, seul le président du jury, Ruben Östlund, est connu. Le réalisateur suédois figure notamment au sein du fameux club des 9, puisqu’il a remporté sa deuxième Palme d'Or l'an dernier avec «Sans Filtre».

Plusieurs stars déjà annoncées sur le tapis rouge

En attendant de connaître les candidats à la Palme d’or comme le jury d'ailleurs, plusieurs grands noms du cinéma ont d'ores et déjà été annoncés et dévoileront leur long métrage en avant-première à Cannes.

Martin Scorsese a confirmé sa présence avec son film-fleuve «Killers of the Flower Moon», et ses acteurs fétiches Leonardo DiCaprio et Robert de Niro. Harrison Ford fera lui aussi le déplacement et foulera le tapis rouge avec «Indiana Jones et le cadran de la destinée», cinquième et nouveau volet de la saga.

Tandis que le sixième long métrage de Maïwenn «Jeanne du Barry» a été sélectionné pour faire l’ouverture du festival, Johnny Depp fera également son retour sur la Croisette après le scandale du procès qui l’a opposé à son ex-femme Amber Heard, sur fond d’accusation de violences conjugales. L’acteur américain campe en effet à l’écran le roi Louis XV face à Maïwenn dans la peau de Jeanne du Barry, dans cette romance historique.

Sa fille, Lily-Rose Depp, pourrait aussi faire le déplacement. Cannes pourrait en effet faire une place à la série très attendue «The Idol», dans laquelle, la jeune femme joue au côté de The Weeknd, créateur du projet avec Sam Levinson (Euphoria).