Kanye West : un nouveau documentaire promet des révélations sur le rappeur

Le documentaire «We need to talk about Kanye», qui sera prochainement diffusé outre-Manche sur la BBC, promet d’exposer sous un nouveau jour la vie de Kanye West, au moment où celui-ci pourrait se présenter aux prochaines élections présidentielles américaines.

Une personnalité qui continue de fasciner. En février 2022, la série documentaire «Jeen-yuhs : La trilogie Kanye West» voyait deux amis d’enfance du rappeur, Clarence «Coodie» Simmons et Chike Ozah, exploiter des centaines d’heures d’images d’archives inédites pour revenir sur sa vie et sa carrière.

Présenté au MipTV qui se déroule actuellement à Cannes, un autre documentaire baptisé «We need to talk about Kanye» s’arrache auprès des diffuseurs du monde entier, révèle le site américain Variety. La preuve que Kanye West - et toutes les controverses qui l’accompagnent - ne cesse d’attirer les regards.

Piloté par le producteur Jeremy Lee, incarné par le journaliste Mobeen Azhar, ce film documentaire est lancé au moment où le rappeur, qui se fait désormais appelé Ye, ambitionne d’être à nouveau candidat à l’élection présidentielle américaine en 2024. Et ce, après avoir créé une polémique colossale suite à plusieurs propos controversés, dont certains jugés antisémites, qui lui ont valu d’être lâché par de multiples sponsors. Aussi, «We need to talk about Kanye» cherchera à poser un regard neuf sur le parcours complexe de celui qui a été considéré, fut un temps, comme l'un des artistes les plus talentueux de sa génération.

«Le comportement de Ye a suscité à la fois la condamnation, et imposé une ré-évaluation de sa place dans la pop-culture. Avec les événements récents comme point de départ, le documentaire et le podcast en huit numéros qui l’accompagnera propose d’explorer deux décennies de Ye dans l’œil du public, le tout sur le fond d’une potentielle participation à l’élection présidentielle américaine en 2024», explique Jeremy Lee au site américain Variety.