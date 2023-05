Céline Dion : la chanteuse dévoile une nouvelle chanson inédite pour le film «Love again»

Après un premier titre inédit sorti il y a quelques semaines, Céline Dion a dévoilé jeudi une nouvelle chanson inédite. Baptisée «I’ll be», elle figurera sur la bande-originale du film «Love again», dans lequel la star joue son propre rôle.

Si elle s’est éloignée de la scène en raison de problèmes de santé, Céline Dion n’en oublie pas pour autant ses fans. Et la star ne cesse de les surprendre avec la sortie, jeudi 4 mai, d’un nouveau morceau inédit «I’ll be», quelques semaines seulement après avoir dévoilé le titre «Love again».

Ces deux chansons pour laquelle la chanteuse donne de la voix, ont été écrites et composées spécialement pour la comédie romantique «Love again, un peu, beaucoup, passionnément», attendue au cinéma le 7 juin prochain, et dans laquelle la star joue son propre rôle. Céline Dion a promis d’autres compositions, lesquelles seront réunies sur un album dont la sortie est prévue pour le 12 mai prochain et qui réunira toutes les musiques du film.

Réalisé par Jim Strouse, ce long-métrage avec Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan, relate l’histoire d’une jeune femme qui perd son compagnon, mais continue de lui envoyer des SMS. Une idylle naît avec le nouveau titulaire du numéro de téléphone, un journaliste qui doit rédiger un portrait de Céline Dion.