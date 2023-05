Festival de Cannes 2023 : jury, films en compétition, tapis rouge... Tout savoir sur cette 76e édition

Dès mardi, et jusqu’au 27 mai prochain, tous les yeux seront rivés sur la Croisette à l’occasion du Festival de Cannes. Une 76e édition à la compétition passionnante, qui sera riche en stars et en événements.

Chiara Mastroianni en maîtresse de cérémonie

Après Doria Tillier et Virginie Efira, ce sera au tour de l’actrice Chiara Mastroianni de présenter les cérémonies d’ouverture et de clôture de ce Festival de Cannes. Selon les organisateurs, la fille de Catherine Deneuve et de Marcello Mastroianni «représente l'élégance, l'audace et l'intelligence d'un cinéma ouvert sur le monde».

#CannesFamily Retour sur la carrière de Chiara Mastroianni, Maîtresse des Cérémonies de cette 76e édition. La comédienne franco-italienne animera les soirées d'ouverture et de clôture, retransmises en direct sur @Francetele et @brutofficiel. #Cannes2023 pic.twitter.com/C8PC46iucN — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 1, 2023

La comédienne s’est déclarée très honorée, mais a fait part de son «trac immense», dans un communiqué. «En tant que maîtresse de cérémonie, je vais découvrir une autre facette du Festival de Cannes, que je ne connais pas. Je le vis comme une chance absolue d’assister à la plus belle sélection de cinéma du monde», a ajouté celle qui a décroché le prix d’interprétation en 2019, dans la section «Un certain regard», pour son rôle dans «Chambre 212» de Christophe Honoré.

Un jury présidé par le réalisateur Ruben Östlund

Lauréat de la Palme d’or en 2017 pour «The Square» et l’an dernier pour «Sans filtre», le réalisateur suédois Ruben Östlund sera le président du jury, succédant ainsi à Vincent Lindon. «Je suis heureux, fier et empreint d’humilité de me voir confier l’honneur de présider le jury du Festival de Cannes cette année. Nul autre lieu dans le monde ne suscite un tel désir de cinéma lorsque le rideau se lève sur un film en compétition. Quelle chance d’être là avec ces fins connaisseurs que sont les festivaliers de Cannes», a-t-il réagi.

Le Jury du 76e Festival de Cannes révélé ! Découvrez les membres qui entoureront le réalisateur suédois Ruben Östlund, Président de ce Jury. Ensemble, ils décerneront les prix de #Cannes2023 lors de la cérémonie du Palmarès du 27 mai prochain.



https://t.co/JsalnWDvBw pic.twitter.com/Q8fKEi2g4a — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 4, 2023

Premier Suédois à présider le jury depuis la comédienne Ingrid Bergman en 1973, il sera entouré pendant cette compétition de la réalisatrice Julia Ducournau, récompensée de la Palme d’or en 2021 pour «Titane», du comédien Denis Ménochet, de l’actrice Brie Larson, des cinéastes Maryam Touzani et Rungano Nyoni («I'm not a witch»), de l’acteur Paul Dano, de l’écrivain et prix Goncourt 2008 Atiq Rahimi, ainsi que du metteur en scène Damian Szifron.

Le film «Jeanne du Barry» avec Johnny Depp présenté en ouverture

Après «Polisse» et «Mon roi», en compétition respectivement en 2011 et 2015 avec à la clé le prix du Jury pour le premier, et un prix d'interprétation attribué à Emmanuelle Bercot pour le second, Maïwenn fera son grand retour sur la Croisette avec «Jeanne du Barry». Ce film historique en costumes, qui fera l’ouverture du Festival le 16 mai et sortira en salles le même jour, signe les retrouvailles de Johnny Depp avec les plateaux de cinéma.

En effet, l’acteur américain incarne le roi Louis XV qui tombe amoureux d’une jeune courtisane issue du peuple, Jeanne du Barry. Une arrivée qui fera scandale à la cour de Versailles. La star, qui a connu d’importantes déboires judiciaires, accusé notamment de violences conjugales envers son ex Amber Heard, pourrait fouler le tapis rouge avec le reste du casting composé notamment de Noémie Lvovsky, Benjamin Lavernhe, Pierre Richard et Melvil Poupaud.

21 films en compétition

Au total, ce sont quelque 21 longs-métrages qui seront en lice cette année pour décrocher la tant convoitée Palme d’or, attribuée l’an dernier à «Sans filtre». Cette compétition officielle compte de nombreux habitués du festival comme l'Italien Nanni Moretti, le Japonais Hirokazu Kore-Eda, l'Allemand Wim Wenders ou encore le Britannique Ken Loach. A noter que sept réalisatrices, dont la Franco-sénégalaise Ramata-Toulaye Sy et son premier film «Banel et Adama», ont été nommées, un nombre record dans l’histoire de ce grand rendez-vous du 7e art.

Une palme d’honneur pour Michael Douglas

Alors que son père Kirk a présidé le jury de cette grand-messe du cinéma en 1980, l’acteur Michael Douglas se verra, quant à lui, remettre une Palme d’or d’honneur lors de la cérémonie d’ouverture, afin de «saluer sa brillante carrière et son engagement pour le cinéma».

Michael Douglas, Palme d'or d'honneur du 76e Festival de Cannes



Le Festival de Cannes rendra hommage à l'acteur américain lors de la cérémonie d’Ouverture le mardi 16 mai prochain, en saluant sa brillante carrière et son engagement pour le cinéma https://t.co/y3l06eLvlL pic.twitter.com/w0jT79aeoB — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 3, 2023

«Après plus de cinquante ans de carrière, c'est un honneur de revenir sur la Croisette pour ouvrir le Festival et parler notre langue commune, celle du cinéma», a déclaré la star de 78 ans, qui a présenté au total quatre longs-métrages sur la Croisette («Le Syndrome chinois» en 1979, «Basic Instinct» en 1992, «Chute libre» en 1993, et «Ma vie avec Liberace» en 2013).

Harrison Ford, Leonardo DiCaprio, Pedro Pascal… des stars sur le tapis rouge

Qui dit Cannes, dit parterre de stars. Cette 76e édition ne dérogera pas à la règle avec notamment la venue annoncée de l’acteur Harrison Ford qui, à 80 ans, présentera le cinquième volet de la saga «Indiana Jones» signé James Mangold, «Indiana Jones et le Cadran de la Destinée».

Le réalisateur américain Martin Scorsese sera également présent pour défendre son prochain film «Killers of the flower moon», avec Leonardo DiCaprio et Robert de Niro, dévoilé en avant-première mondiale avant sa sortie au cinéma le 18 octobre prochain. La foule pourra également applaudir Pedro Pascal, héros de la série «The last of us», qui donne la réplique à Ethan Hawke dans le nouveau court-métrage de Pedro Almodovar, le chanteur The Weeknd attendu pour sa série «The idol» avec Lily-Rose Depp, ainsi que Margot Robbie, Scarlett Johansson, ou encore les Français Virginie Efira, Juliette Binoche et Romain Duris.

«Élémentaire» signé Pixar fera la clôture du festival

Le dernier-né des studios Pixar, «Élémentaire», sera présenté hors compétition et en avant-première mondiale en clôture de cette 76e édition du festival de Cannes. Réalisé par Peter Sohn et attendu au cinéma le 21 juin, ce film d’animation relate les aventures de Flam, une jeune femme intrépide et volontaire, et de Flack, un garçon sentimental et amusant, habitants de la ville d’Element City, où le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste prêtent leurs voix à ces deux personnages dans la version française, et devraient être présents pour la traditionnelle montée des marches.