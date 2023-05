Festival de Cannes 2023 : venu en famille, Michael Douglas a reçu une Palme d'or d'honneur

Venu en famille, Michael Douglas a reçu une Palme d’or d’honneur ce mardi soir, lors de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes. Une récompense qui vient saluer cinquante-cinq ans de carrière.

Accompagnée de sa femme, l’actrice Catherine Zeta-Jones, et de leur fille Carys, Michael Douglas s’est vu décerner une Palme d’or d’honneur pour ses cinquante-cinq ans de carrière, lors de la cérémonie d’ouverture du 76e Festival de Cannes. Une récompense que l’acteur américain de 78 ans a reçu des mains de la comédienne Uma Thurman, qu’elle a qualifié de «titan du cinéma».

Montée des Marches - Red Steps !



JEANNE DU BARRY by MAÏWENN - Film d'ouverture - Opening Film -



Avec/With Michael Douglas, Palme d'or d'honneur#Cannes2023 #HorsCompetition #OutOfCompetition pic.twitter.com/uXKaUIM0vm — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 16, 2023

Accueilli par une standing ovation, l’interprète de Gordon Gekko dans «Wall Street» a déclaré que ce prix le «touchait énormément». «Il y a des centaines de festivals dans le monde entier, mais il n’y a qu’un seul Cannes. Ce festival a 76 ans, et moi j’en ai encore plus. (…) En voyant le résumé des films de ma carrière, je me demande comment j’ai pu durer», a-t-il plaisanté sur la scène du Palais des Festivals.

La star a également tenu à saluer la mémoire de son père Kirk Douglas, décédé le 5 février 2020, qui a été pour lui «un exemple». «Pour le public, c’était une icône, un Superman. Pour moi, c’était un père. Son incroyable endurance, sa force et son travail acharné étaient admirables», a-t-il ajouté, visiblement très ému.

Michael Douglas qui a ouvert officiellement cette 76e édition en compagnie de l’icône du cinéma français Catherine Deneuve, a présenté au total quatre films en compétition à Cannes : «Le Syndrome chinois» de James Bridges en 1979, «Basic Instinct» de Paul Verhoeven en 1992, «Chute libre» de Joel Schumacher en 1993, et «Ma vie avec Liberace» de Steven Soderbergh, en 2013.