Festival de Cannes 2023 : ces 10 films français qui vont créer l'événement sur la Croisette

La 76e édition du Festival de Cannes s'ouvre ce mardi avec une sélection qui s'annonce exceptionnelle. Voici 10 films français qui vont être présentés sur la Croisette.

«Jeanne du Barry», de Maïwenn

Présenté ce mardi 16 mai en ouverture de cette 76e édition et dévoilé également en salles, «Jeanne du Barry», signé Maïwenn («Polisse», «Mon roi», «ADN»), s’intéresse à l’histoire d’amour tumultueuse entre le roi Louis XV et sa dernière favorite. Si la réalisatrice tient le rôle de la comtesse, Johnny Depp campe quant à lui le «Bien-Aimé», et signe là son retour sur grand écran, après ses déboires judiciaires. Un film événement qui fait déjà polémique.

«Le règne animal», de Thomas Cailley

Film d’ouverture de la sélection Un certain regard, «Le règne animal» met en scène Romain Duris et le jeune Paul Kircher, révélé dans «Le lycéen» de Christophe Honoré. Réalisé par Thomas Cailley, à qui l’on doit «Les combattants», ce long-métrage d’anticipation qui se penche sur les différentes mutations de l’homme en animal, sortira au cinéma le 4 octobre prochain.

«Rosalie», de Stéphanie Di Giusto

Après «La danseuse» qui avait obtenu sept nominations au Festival de Cannes en 2016, Stéphanie Di Giusto revient sur la Croisette avec «Rosalie» (Un certain regard). César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans «Les amandiers», Nadia Tereszkiewicz se glisse dans la peau de Rosalie, une femme à barbe de la France de 1870. Elle espère que son mari, tenancier de café endetté et joué par Benoît Magimel, la voit et l’aime telle qu’elle est.

© 2023 TRESOR FILMS - GAUMONT - LDRPII - AR TÉMIS PRODUCTIONS



«Le temps d’aimer», de Katell Quillévéré

Anaïs Demoustier et Vincent Lacoste sont à l’affiche de cette romance réalisée par Katell Quillévéré qui avait réalisé le drame «Réparer les vivants», sorti il y a sept ans. Présenté à Cannes Première, «Le temps d’aimer» se déroule en 1947, et relate la rencontre inattendue entre Madeleine, maman d’un petit garçon et serveuse dans un hôtel-restaurant, et François, jeune étudiant fortuné.

© Roger Arpajou



«Le retour», de Catherine Corsini

Déjà présente sur la Croisette en 2021 pour «La fracture», Catherine Corsini revient cette année en compétition avec «Le retour», incarné par Aissatou Diallo Sagna. L’actrice joue le rôle de Khédidja, qui, embauchée par une famille parisienne, part en Corse pour s’occuper des enfants pendant l’été. L’occasion pour elle et pour ses filles de retrouver une île qu’elles ont quitté quinze ans plus tôt. Avec aussi Esther Gohourou et Suzy Bemba.

«Bonnard, Pierre et Marthe», de Martin Provost

L’auteur de «Séraphine», «Violette» et «La bonne épouse» présente, à Cannes Première, «Bonnard, Pierre et Marthe», un biopic sur le peintre Pierre Bonnard (Vincent Macaigne). Cet artiste n’aurait pas été l’homme que tout le monde connaît sans son épouse Marthe (Cécile de France).

© Carole Bethuel



«Little girl blue», de Mona Achache

C’est à la mort de sa mère que Mona Achache a retrouvé des photos, des lettres et des enregistrements sur celle qui lui a donné la vie. Grâce au cinéma, la réalisatrice a décidé de la ressusciter sous les traits de Marion Cotillard. «Little girl blue» est présenté en séance spéciale.

© Tandem



«L'amour et les forêts», de Valérie Donzelli

Réalisé par Valérie Donzelli, co-écrit par Audrey Diwan à qui l’on doit «L’événement», et adapté du roman éponyme d’Eric Reinhardt, «L’amour et les forêts», qui sort en salles le 24 mai, relate l’histoire d’amour passionnelle et toxique entre Blanche et Grégoire, incarnés par Virginie Efira et Melvil Poupaud. Dominique Reymond, Romane Bohringer et Virginie Ledoyen complètent le casting de ce long-métrage très attendu, présenté à Cannes Première.

«Anatomie d’une chute», de Justine Triet

En compétition et attendu en salles le 23 août prochain, «Anatomie d’une chute» signe le retour de Justine Triet à Cannes, après «Sybil». Dans ce long-métrage, Sandra est accusée du meurtre de son mari Samuel, retrouvé mort au pied de leur maison à la montagne. Leur fils malvoyant de 11 ans assistera au procès pendant lequel l’histoire d’amour de ses parents sera disséquée.

«Une nuit», d’Alex Lutz

© Studio Canal

En clôture de la section Un certain regard et hors compétition, le nouveau film d’Alex Lutz, «Une nuit», au cinéma le 5 juillet prochain, suit, pendant quelques heures, un homme et une femme qui se sont rencontrés dans le métro, avant de faire l’amour dans un photomaton. Le réalisateur donne la réplique à Karin Viard.