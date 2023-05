Festival de Cannes 2023 : attaquée sur son physique, Léna Situations répond à ses haters

L’influenceuse Léna Situations a une nouvelle fois été la cible de critiques sur son physique après son apparition sur le tapis rouge du Festival de Cannes, lundi soir.

Strass, paillettes et haute couture… Le Festival de Cannes suscite chaque année de nombreux commentaires sur les tenues portées par les célébrités sur le tapis rouge. Cependant, une fois de plus, les critiques à propos de l’influenceuse Léna Situations n’ont pas porté que sur sa robe.

La jeune femme de 25 ans, suivie par plus de quatre millions de personnes sur Instagram, a partagé avec fierté des clichés de son apparition au Festival de Cannes pour la projection de la série «The Idol», portant une sublime robe vintage de la créatrice Vivienne Westwood, décédée l’année dernière. Une création inspirée de la robe portée lors du défilé de 1994 par la mannequin Naomi Campbell, et composée d’une longue traîne volumineuse brodée et d’un body assorti, dévoilant ses jambes.

Si de nombreux fans de l’influenceuse ont salué son sens pointu de la mode, la jeune femme a cependant une nouvelle fois été la cible d’attaques sur son apparence physique. Au lendemain de sa montée des marches, Léna Mahfouf, de son vrai nom, a posté sur son compte Instagram des captures d’écran des commentaires de certains internautes, estimant qu’elle avait de «trop grosses cuisses», qu’elle avait «mangé trop de burgers», ou bien qu’«avec ces jambes, elle ne devrait pas porter ce genre de tenue».

La défense se réveille

Des critiques auxquelles la «dame d’Instagram» a tenu à répondre. «J’ai toujours été plus ou moins à l’aise avec mon corps… jusqu’à ces derniers mois. J’ai pris du poids, j’en suis consciente, ma morphologie a changé, j’en suis consciente, mais internet s’en est rendu compte avant moi et souhaite bien le partager», a-t-elle affirmé, en soulignant qu'elle a fait le choix de ne plus retoucher ses photos. «On nous projette tellement un corps idéal, un style idéal, que dès que je ne rentre plus dans mon 36, je reçois des "tu manges bien à la cantine" ou "félicitations pour le bébé"», a-t-elle déploré. Pas de quoi entacher son expérience à Cannes, puisqu'elle a posté quelques heures plus tard une nouvelle photo sur la Croisette avec pour légende : «Cannes jour 2, dans la joie et la bonne humeur !!»

Après avoir partagé ces critiques, de nombreux internautes ont eux aussi dénoncé le «bodyshaming» (fait de se moquer ou d’humilier quelqu’un en raison de son apparence physique) dont elle est régulièrement victime.

Y a des gens qui ont osé dire que Lena Situations était grosse, et qu'elle aurait jamais dû porter cette tenue sur le tapis rouge alors qu'elle était vraiment magnifique





Vous avez vraiment des goût éclatés — Lady Contemplation (@_Lady_Sab_) May 23, 2023

comment voulez vous que la société évolue et que les "standards de beauté" changent quand une femme comme lena situations fait le choix de s'assumer comme elle est et que systématiquement elle se prend des sauces et une vague de haine par rapport à son physique — Ynes (@ImYnesss) May 23, 2023

Même le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a défendu l'influenceuse mode. «Total soutien à Léna Mahfouf», a-t-il posté en story sur Instagram, ajoutant que «l'utilisation des filtres et des retouches nous transmet une image déformée de la réalité et peut avoir des effets dévastateurs pour l'estime de soi». C'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement a mis en place une loi concernant les influenceurs, les obligeant à mentionner quand leurs publications comportent des retouches ou des filtres.

En mai 2020, à la sortie du confinement, Léna Situations avait également été la cible d’une vague de haine sur les réseaux sociaux pour avoir porté une robe d’été blanche, les uns jugeant que sa poitrine était trop petite pour porter cette tenue, et les autres qu’elle était vulgaire. Elle a également été vivement critiquée pour oser porter ses cheveux naturels. Une énième salve de commentaires négatifs contre celle qui, au contraire, prône l'acceptation de soi et la positivité, à travers son leitmotiv : «+=+»