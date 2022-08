Léna Situations : l'influenceuse se confie sur le harcèlement qu'elle subit

Face caméra, l'influenceuse Léna Situations s'est confiée sur le harcèlement qu'elle subit depuis plusieurs mois. Ses proches ont également été touchés.

«Ça m'a trop brisée». Avec une vidéo Youtube, l'influenceuse Léna Situations s'est exprimée sur le harcèlement qu'elle subit depuis plusieurs mois. «On a jeté des oeufs sur le paillasson de ma mère», raconte-t-elle face à la caméra. «On a retrouvé le numéro de téléphone de ma grand-mère, qui habite en Algérie, pour lui dire que sa petite-fille était une grosse salope.»

Postée ce 31 juillet, la vidéo, baptisée «Les chiens aboient, la caravane passe», frôle déjà le million de vues. L'influenceuse de 24 ans y a également intégré des extraits d'elle en train de pleurer, où on l'entend dire : «Il y a plein de choses que je ne peux plus partager parce que j'ai peur de me faire tuer dans la rue (...) Plus je suis suivie, plus je me sens seule.»

Léna Situations, de son vrai nom Léna Mahfouf, fait partie des personnalités françaises les plus suivies. Elle comptabilise 2,3 millions d'abonnés sur Youtube et 3,8 millions d'abonnés sur Instagram. Principalement connue pour ses «Vlogs d'août», des vidéos postées en été où elle filme ses aventures avec son groupe d'amis, elle est devenue cette année la première influenceuse française à être invitée au Met Gala.

L'autrice de «Toujours plus, + = +» (parmi les meilleures ventes littéraires de 2020) a été la cible de nombreuses polémiques. Elle a longuement été critiquée sur Twitter pour avoir coupé ses cheveux, ou pour avoir préféré se rendre à Los Angeles qu'à la cérémonie du Ballon d'Or.

«Il était impossible d'entamer une nouvelle saison des vlogs d'août» sans qu'une mise au point soit faite, a déclaré Léna Situations dans sa vidéo. «J'ai passé des journées entières à rester au lit, sans avoir la force de prendre une douche (...) je n'avais plus confiance en mes idées (...) j'avais peur qu'on aille encore sonner chez ma mère, qu'on aille s'attaquer à mes proches.»

L'influenceuse, qui vient de lancer sa boutique éphémère «Hôtel Mahfouf», a conclu : «J'invite tous ceux qui se permettent de critiquer, de critiquer ma famille, de la harceler, de harceler mon audience (...) à aller se faire foutre.»