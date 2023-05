Joaquin Phoenix : son prochain film sera une romance gay interdite aux moins de 17 ans

A l’affiche de «Napoléon» en novembre prochain et de «Joker : Folie à deux» en octobre 2024, Joaquin Phoenix est déjà sur un autre projet. L’acteur oscarisé co-signe et va jouer dans la romance gay du réalisateur Todd Haynes, dont le film «May december» est en lice pour la Palme d’or à Cannes.

C’est à l’occasion d’une interview réalisée à Cannes par le site américain IndieWire que le réalisateur a partagé la nouvelle, confiant qu’il avait co-développé un projet avec Joaquin Phoenix.

Le réalisateur a expliqué que son prochain long métrage était «un scénario original développé avec Joaquin Phoenix sur la base de certaines réflexions et idées qu'il m'a apportées». «Nous avons essentiellement écrit avec lui en tant que scénariste. Jon Raymond, Joaquin et moi partageons le crédit de l'histoire», a poursuivi ce dernier, donnant quelques détails sur l’intrigue. «Nous espérons le tourner au début de l'année prochaine. C'est une histoire d'amour gay qui se déroule dans les années 1930 à Los Angeles», souligne le réalisateur.

Un film qui pourrait être interdit aux moins de 17 ans

Le réalisateur a par ailleurs laissé entendre que le film pourrait être interdit aux spectateurs de moins de 17 ans aux Etats-Unis. Se remémorant l’écriture, Todd Haynes a ainsi confié : «Joaquin me poussait plus loin et disait :" Non, allons plus loin ". Ce sera un film NC-17».

Le film devrait entamer son tournage début 2024, selon le réalisateur.