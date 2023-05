Mort de Tina Turner : le jour où elle a chanté devant plus de 180.000 personnes à Rio

Décédée mercredi 24 mai, Tina Turner a laissé son empreinte dans l’histoire de la musique. Artiste à la voix et aux performances mémorables, elle était entrée au Guinness des records en 1988 pour son concert donné au stade Maracana de Rio, devant plus de 180.000 personnes.

Un palmarès étonnant. En 1987, Tina Turner a entamé sa seconde tournée mondiale «Break Every Rule World Tour». Annoncée par l’artiste comme sa dernière tournée, elle a attiré les foules et lui a permis de décrocher un record.

Alors que le show avait fait escale dans plus d’une vingtaine de pays, son concert au stade Maracana de Rio de Janeiro, au Brésil, devant 184.000 personnes est entré dans l'histoire, permettant à Tina Turner d'intégrer le célèbre Guinness book des records.

Et pour cause, avec cette performance elle est devenue l'artiste féminine à avoir réuni le plus grand nombre de spectateurs lors d'un concert payant.

Véritable succès partout où elle est passée, la tournée a rassemblé finalement 4 millions de spectateurs en un an, devenant l'un des plus gros Tour de Tina Turner.