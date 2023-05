Beyoncé : en concert au Stade de France, la chanteuse rend hommage à Tina Turner

Trois jours après la disparition de Tina Turner, Beyoncé a tenu à lui rendre hommage au Stade de France, ce samedi 26 mai, devant 80.000 personnes.

L'hommage était attendu, tant Tina Turner a influencé la carrière de Beyoncé. Ce samedi 26 mai, pour la première date française de sa tournée, la chanteuse américaine a rendu hommage à l'inoubliable reine du rock'n'roll, décédée trois jours plus tôt en Suisse, des suites d'une longue maladie.

«Si vous êtes fan de moi, vous êtes fan de Tina Turner, car je ne serais pas sur cette scène sans Tina Turner. Donc je veux vous entendre crier pour qu'elle puisse sentir votre amour», a déclaré la chanteuse américaine, face à une impressionnante foule de 80.000 personnes.

Depuis l'annonce de son décès, les hommages n'en finissent plus pour la chanteuse à la voix puissante, qui aura marqué de nombreuses générations d'artistes.

«Ma reine adorée. Je t'aime éternellement. Je suis tellement reconnaissante pour l'inspiration, et toutes les manières dont tu as ouvert la voie. Tu es force et résilience. Tu es l'incarnation de la passion et du pouvoir. Nous sommes tous si chanceux d'avoir été témoins de ta gentillesse et de ton bel esprit qui resteront à jamais. Merci pour tout ce que tu as fait», avait écrit Beyoncé sur son site internet officiel.

«Proud Mary», un duo inoubliable

En 2008, lors de la cérémonie des Grammy Awards, Beyoncé avait eu l'honneur de partager la scène avec son idole pour chanter «Proud Mary», l'un des titres phares du répertoire de Tina Turner. Initialement interprétée par le groupe Creedence Clearwater Revival, la chanson avait été reprise, en 1970, par Tina Turner et son ex-mari Ike Turner.

Sur Instagram, Tina Knowles, la mère de Beyoncé, a elle aussi rendu hommage à Tina Turner, en évoquant les coulisses de leur duo mythique, révélant notamment que sa fille avait sauté dans les bras de la chanteuse «comme une petite fille de 5 ans» lorsqu'elle l'a rencontrée.