James Cameron : le réalisateur a commencé à écrire le scénario d'un nouveau Terminator

Le réalisateur James Cameron, a confirmé qu’il était en train en travailler sur une nouvelle suite de Terminator.

Il n'en a pas fini avec la franchise. James Cameron a, comme le rapporte Rod Mercado, annoncé ce 23 mai qu’il avait commencé il y a trois mois l’écriture du scénario de Terminator 7.

So James Cameron just told the #DellTechWorld crowd that he started writing a new Terminator movie 3 months ago but wants to see how #AI shakes out before he goes any further pic.twitter.com/wNqmLNmyVP

