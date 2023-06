Tupac Shakur : le rappeur a enfin son étoile à Hollywood

Abattu en 1996 à Las Vegas à l’âge de 25 ans, Tupac Shakur reste considéré comme un des plus grands artistes de la scène du rap américain. Ce mercredi 7 juin, il vient d’obtenir son étoile sur le célèbre «Walk of Fame» à Hollywood.

Une carrière fulgurante. L’émotion était palpable, hier, au moment où la sœur de Tupac Shakur, Sekyiwa ’Set’ Shakur, dévoilait l’étoile portant le nom de son frère sur le célèbre «Walk of Fame» à Hollywood. «Tupac savait au plus profond de lui qu’un très grand avenir l’attendait», a-t-elle déclaré, entourée de ses amis et de sa famille.

Devenu célèbre dans les années 1990 grâce à ses tubes «Dear Mama», «All Eyez On Me», ou «California», le rappeur avait été abattu en septembre 1996 à Las Vegas dans des circonstances qui restent encore floues. Il était âgé de 25 ans le jour de sa mort. Ce qui ne l’a pas empêché de vendre 75 millions d’albums à travers le monde.