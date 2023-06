Jean-Pierre Léaud «en détresse» : une cagnotte ouverte pour venir en aide à l’acteur des «400 Coups»

L'acteur culte Jean-Pierre Léaud serait dans une situation difficile. Des proches viennent d’ouvrir une cagnotte en ligne afin de lui venir en aide.

Malgré une impressionnante carrière, l’acteur Jean-Pierre Léaud serait confronté à de graves problèmes financiers mais aussi de santé, comme le rapporte ce mardi Le Parisien.

Le comédien traverse «une passe difficile» de sa vie, «sur le plan moral, physique et matériel». Son ami Serge Toubiana, soutenu dans cette démarche par de nombreuses personnalités du septième art, a ouvert une cagnotte Leetchi en son honneur.

Les proches de la star du film «Les 400 Coups» expliquent qu'il est dans une «situation préoccupante» qui nécessite de «faire appel à [la] générosité» de ses fans. L'objectif serait de réunir 15 000 euros pour le comédien».

«Les fonds qu'il récoltera seront entièrement reversés à Jean-Pierre et Brigitte [Duvivier, sa femme] pour répondre à des besoins médicaux, de repos et sans doute d'aide administrative et de vie», peut-on lire dans la description de l'appel aux dons.