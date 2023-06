Miraculous : des concept cars Volkswagen spécialement créés pour le film

Volkswagen a signé un partenariat exclusif avec ZAG et Mediawan Kids & Family, les deux coproducteurs du long métrage d’animation «Miraculous : le film».

Ladybug et Chat Noir, conduiront des modèles de la gamme de modèles entièrement électriques Volkswagen ID dans le film Miraculous, qui sortira en salles ce 5 juillet. Le constructeur a en effet signé un partenariat exclusif avec ZAG et Mediawan Kids & Family, les deux coproducteurs du long métrage d’animation Miraculous : le film.

«L’électromobilité devient tendance et captive les foules. C’est donc le choix idéal pour les personnages et le scénario de ce film. Nous sommes ravis que les personnages de ce dessin animé puissent vivre leurs aventures au volant des différents modèles entièrement électriques de la gamme Volkswagen ID.», a déclaré Nelly Kennedy, Directrice Marketing de Volkswagen.

«Dans ce long métrage, les véhicules électriques font partie intégrante du scénario, est-il expliqué dans un communiqué. Afin de correspondre à l’esthétique et à l’ambiance du film, les modèles de la gamme ID. ont été revisités par une équipe associant des designers issus du monde de l’animation et de chez Volkswagen ainsi que les équipes marketing des deux entreprises (…) Les deux héros se sont vu attribuer deux citadines à la silhouette futuriste : Chat Noir conduit ainsi une ID.41 et Ladybug, personnage engagé en faveur de l’émancipation féminine, une Coccinelle électrique, modèle encore à l’état de concept car. Le célèbre créateur de mode Gabriel Agreste est quant à lui au volant d’un modèle de luxe, l’ID. Vizzion, tandis que Tom Dupain dispose d’un Volkswagen ID. Buzz2 pour effectuer les livraisons de sa boulangerie.»

Etant donné que le long-métrage sera également mis en ligne le 28 juillet sur Netflix et diffusé dans une centaine de pays, il s’agit d’un bon coup pour la marque, qui multiplie les campagnes marketing du genre. Le constructeur s’apprête en effet à lancer «dix nouveaux modèles entièrement électriques d’ici 2026», parmi lesquels figurent l’ID.3 l’ID.7 et l’ID.



«Doter de véhicules électriques les héros d’un dessin animé illustre à la perfection à la fois l’engagement en faveur de l’écologie et du développement durable véhiculé par l’univers du dessin animé Miraculous, et la stratégie Volkswagen de réduction des émissions de carbone ‘Way to zero’», estime la Directrice Marketing de Volkswagen.

Ladybug et Chat Noir «incarnent l’avènement d’une nouvelle génération, et leurs voitures dans le film illustrent parfaitement cette modernité. À mon sens, il y a un message essentiel à faire passer : il faut prendre soin de notre environnement pour pouvoir vivre demain dans un monde meilleur», considère Jérémy Zag, réalisateur du film.

Ces derniers mois, Volkswagen a lancé d’autres projets conjoints, en particulier avec Marvel Studios pour le film «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania», ou encore avec Disney+ pour les séries dérivées de l’univers «Star Wars Obi-Wan Kenobi», «Andor» et «The Mandalorian».