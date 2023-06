Gladiator 2 : des photos du tournage dévoilées par le ministre de la Culture marocain

C’est sur son compte Instagram que le ministre de la Culture marocain, Mohammed Mehdi Bensaid, a dévoilé des clichés, ainsi qu’une vidéo, du tournage de «Gladiator 2». Le film est attendu en novembre 2024.

Des images exclusives, et pleines de promesses. Le tournage de «Gladiator 2» se déroule actuellement au Maroc. Et c’est tout naturellement que le ministre de la Culture marocain, Mohammed Mehdi Bensaid, s’est rendu sur place, à Ouarzazate, afin de découvrir les décors du film qui sera la suite directe de celui sorti en 2000 avec Russell Crowe dans le rôle principal. L’homme politique en a profité pour partager via son compte Instagram quelques clichés du tournage, de sa rencontre avec Ridley Scott, ainsi qu’une vidéo.

Attendu dans les salles françaises en novembre 2024, «Gladiator 2» verra Paul Mescal incarner le personnage de Lucius, le neveu de Commode (Joaquin Phoenix) - le fils de l’empereur Marc-Aurèle qui commet un parricide dès le début du film original - que l’on aperçoit au côté de sa mère, Lucilla. Devenu adulte, Lucius a été profondément marqué par Maximus (Russell Crowe) dont les exploits dans l’arène, et la mise à mort de Commode, ont permis de sauver la vie de sa mère, que ce dernier soupçonnait de comploter contre lui.

En plus de Paul Mescal, le casting pourra compter sur la présence de plusieurs comédiens de premier plan, dont Pedro Pascal (The Last of Us), Denzel Washington (Equalizer), Barry Keoghan (Les Banshees d'Inisherin), Fred Hechinger (The White Lotus), Joseph Quinn (Stranger Things), ou encore May Calamawy (Monn Knight).