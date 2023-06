Benoît Poelvoorde : «Je vais me retirer du cinéma»

L'acteur belge Benoît Poelvoorde a annoncé vouloir arrêter le cinéma pour se consacrer à «un très gros projet personnel».

En pleine promotion du film «Sur la branche» de Marie Garel-Weiss, qui sortira en salles ce 26 juillet, Benoît Poelvoorde a déclaré vouloir se concentrer sur un «très gros projet personnel». «J’y ferai le point avec moi-même mais cela n’a rien à voir avec le cinéma» a déclaré l’acteur de «C’est arrivé près de chez vous» dans les colonnes du quotidien belge Le Soir.

«Il y a un an et demi, je me suis inscrit à une bourse assez prestigieuse, plus importante que la Villa Médicis. J’ai dû rendre un gros dossier culturel et artistique pour obtenir cette bourse. C’est un travail loin de l’interprétation. Je monte d’un niveau, dépasse le rapport basique artiste public. Ce sera international. Je vais plus loin que la Belgique, aux États-Unis sans doute», a expliqué celui qui avait déjà annoncé sa retraite en 2010 puis en 2014, avant de revenir sur sa décision.

«Le cinéma, c'est usant, je suis un peu à bout, fatigué, confie-t-il à l'époque. C'est un métier qu'il faut faire avec enthousiasme, sinon ça ne marche pas, et là j'en ai marre. Pour moi, c'est devenu un travail», avait-il déclaré à l'époque selon des propos repris par le Figaro.