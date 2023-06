Napoleon : on connaît enfin la durée du film historique de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix

Selon une information confirmée par le site américain Comingsoon.net, le film «Napoleon» de Ridley Scott, avec Joaquin Phoenix dans le rôle du célèbre homme d’État français, affichera une durée de 2 heures, 37 minutes et 43 secondes.

Un récit historique et épique. Le site américain Comingsoon.net vient d’annoncer que le film «Napoleon» de Ridley Scott – avec Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon Bonaparte – affichera une durée totale de 2 heures, 37 minutes et 43 secondes. Ce qui n’est pas suffisant pour le parachuter dans le Top 5 des blockbusters les plus longs de l’histoire du cinéma.

Mais cela offre une certaine garantie de voir le réalisateur traiter comme il se doit le parcours du célèbre homme d’État français, de ses origines modestes à son couronnement en tant qu’Empereur en 1804, en passant par ses exploits sur les champs de batailles et son décès en exil sur l’île de Sainte-Hélène, le tout vu à travers le prisme de sa relation compliquée avec son épouse, Joséphine. La sortie du film en France est programmée pour le 22 novembre 2023.

À l’origine, «Napoleon» était prévu pour être lancé uniquement sur plate-forme de streaming Apple TV+, avant que Sony Pictures ne décide de distribuer le film en salles. Un autre film produit par la marque à la pomme, «Killers of the Flower Moon» – qui sortira au cinéma à partir du 18 octobre en France – a récemment connu le même destin. En plus de «Napoleon», Ridley Scott travaille actuellement sur un autre film qui promet d’être épique, «Gladiator 2», qui verra Paul Mescal prendre la suite de Russell Crowe dans le rôle principal. Avec une sortie programmée pour le 20 novembre 2024.