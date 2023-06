Harrison Ford : «Indiana Jones est un film familial qui mérite d’être vu au cinéma»

Actuellement à l’affiche d’«Indiana Jones et le cadran de la destinée», Harrison Ford fait ses adieux à un personnage culte qu’il incarne au cinéma depuis quarante-deux ans. A cette occasion, CNEWS a discuté avec l’acteur octogénaire, qui ne pense pas à la retraite.

A 80 ans, Harrison Ford endosse pour la dernière fois le costume de l’archéologue aventurier Indiana Jones dans le cinquième volet de la saga, «Le cadran de la destinée», actuellement au cinéma. «Indiana Jones est un film familial. Un divertissement qui a traversé les époques, et se transmet de génération en génération. Les enfants qui vont voir le film, vont ensuite pouvoir échanger avec leurs parents et se découvrir une passion commune pour le même héros», a déclaré la star américaine, lors d’une table ronde organisée cette semaine en direct de Londres, en présence de quelques journalistes.

Le conjoint de l’actrice Calista Flockhart qui apparaît par ailleurs au casting des séries «1923» et «Shrinking», toutes deux diffusées sur des plates-formes, a précisé qu’il «ne savait pas ce que l’avenir lui réserve, mais que l’important pour lui était de pouvoir jouer et d’exprimer quelque chose, que ce soit dans une production dédiée au cinéma ou à la télévision». Harrison Ford a néanmoins encouragé les fans à découvrir ce nouveau long-métrage, signé James Mangold, sur grand écran pour «une expérience unique dans l’obscurité».

une technique de rajeunissement «fantastique»

Le temps qui passe, il y est beaucoup question dans ce cinquième volet des aventures d’Indiana Jones. Dans la longue scène d’ouverture, on découvre même un Harrison Ford rajeuni d’une quarantaine d’années grâce au ‘de-aging’, une technique que l’acteur de 80 ans trouve «fantastique».

«C’est assez incroyable ce qu’ils ont réussi à faire. Ce n’est pas Photoshop, c’est mon vrai visage. Grâce à l’intelligence artificielle, ils ont réussi à récupérer des rushs tournés pour Lucasfilm par le passé et les ont retravaillés (pour ce film) en tenant compte notamment de l’angle de la lumière. Ensuite, ils ont placé des capteurs sur mon visage pour que tout soit coordonné avec les dialogues», raconte-t-il, émerveillé tel un enfant.

S’il a confirmé qu’il n’endossera plus le rôle du célèbre archéologue, Harrison Ford avoue être très touché par l’accueil réservé au film et à son personnage. «C’est très gratifiant pour moi. Je suis ému de voir que ce que nous avons réalisé pendant plus de quarante-deux ans a marqué les esprits, et a apporté quelque chose au public», confesse celui qui restera à jamais «Indy» dans nos cœurs.