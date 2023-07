Britney Spears : la chanteuse sort un nouveau single avec Will.i.am

Britney Spears et Will.I.Am ont collaboré sur un nouveau single qui sort ce 18 juillet a annoncé lui-même lundi le membre des Black Eyed Peas via les réseaux sociaux.

Britney Spears a donné de la voix au côté de Will.I.Am sur un nouveau single intitulé «Mind Your Business».

Will.I.Am a partagé la nouvelle avec un teaser vidéo qui a été publié sur ses réseaux sociaux avec la légende «Uh Oh !!!».

Britney Spears y chante ce qui est vraisemblablement le refrain de la chanson : «Mind your business, bitch». Le teaser se termine par l'annonce de l’arrivée du single ce 18 juillet.

Quatrième collaboration

L'interprète de «Boom Boom Pow» avait annoncé en septembre dernier que lui et l'interprète d'«Oops ! … I Did It Again» avaient recommencé à travailler ensemble. «Il y a des choses en préparation», avait-il déclaré dans l'émission «Good Morning Britain» avec un sourire narquois avant d'ajouter : «Je ne peux rien révéler».

Les deux artistes avaient déjà travaillé ensemble en 2011 sur «Big Fat Bass» paru sur l'album «Femme Fatale» de Spears, et «Scream & Shout», le premier single du disque «Willpower» de Will.I.Am dont le clip avait permis à Britney Spears d’atteindre pour la première fois le milliard de vues sur YouTube. Will.i.am avait également en 2013 produit l'album «Britney Jean».

«Mind Your Business» sera le deuxième single de Britney Spears depuis la fin de la tutelle controversée exercée sur elle par son père. La chanteuse avait en effet déjà collaboré en 2022 avec Elton John pour «Hold Me Closer» qui lui avait permis de faire un retour dans les charts où elle n'avait pas figuré depuis près de dix ans.

La nouvelle du nouveau single arrive juste après celle de l’arrivée prochaine des mémoires de Britney Spears, «The Woman in Me», qui doivent paraître le 24 octobre.