Oppenheimer : 4K, 35mm, IMAX... Où voir le film de Nolan en France dans ses différents formats et quel est le meilleur ?

Dans une interview avec l'Associated Press, Christopher Nolan a proposé un guide de ses formats préférés pour visionner son film «Oppenheimer», qui sort ce mercredi 19 juillet en salles en France. IMAX, 4K, ou 35mm ? Voici un guide pour s'y retrouver.

«Vous avez rarement la chance de vraiment parler directement aux cinéphiles de la raison pour laquelle vous aimez un format particulier et pourquoi s'ils peuvent trouver un écran IMAX pour voir le film, c'est génial», a déclaré Christopher Nolan dans une interview pour l’Associated Press, à propos de son film «Oppenheimer», qui sort ce 19 juillet en France.

«Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour tourner le film de manière à pouvoir le diffuser sur ces écrans grand format. C'est vraiment un excellent moyen de donner aux gens une expérience qu'ils ne peuvent pas vivre à la maison», a-t-il insisté.

Pour que cette expérience soit la meilleure possible, Nolan, qui depuis «The Dark Knight» en 2008, est devenu le plus fameux ambassadeur du format IMAX, recommande chaudement de voir son film «Oppenheimer» dans des cinémas IMAX 70 mm.

Premier réalisateur à utiliser les caméras IMAX pour un long métrage non documentaire (avec sa suite de Batman comprenant 28 minutes de séquences capturées avec cette technologie), Nolan ne jure depuis que par l'IMAX. Pour «Oppenheimer», il a même étroitement travaillé avec la firme pour créer pour la première fois des pellicules IMAX en noir et blanc.

«Je savais que j'avais deux chronologies que nous utilisions dans le film», a déclaré Nolan à Associated Press. «L'un est en couleur, et c'est l'expérience subjective d'’Oppenheimer’. C'est le gros du film. Ensuite, l'autre est une chronologie en noir et blanc. C'est une vision plus objective de son histoire du point de vue d'un personnage différent.»

Le désir de Nolan (et un certain perfectionnisme jusqu’au-boutiste qui fait la marque des plus grands) que les parties en noir et blanc aient une qualité d'image égale à celle du reste du film a ainsi conduit au développement du tout premier film IMAX en noir et blanc, que Kodak a fabriqué et que Fotokem a développé.

Doté d'un budget de 100 millions de dollars, «Oppenheimer», qui raconte l'histoire de J. Robert Oppenheimer, brillant chercheur connu pour avoir dirigé la mise au point de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale, a donc, comme «Dunkerque» et «Tenet», été tourné entièrement à l’aide d'appareils IMAX équipés de pellicules 70mm et de films grand format Panavision 65 mm. Avec une durée de trois heures, «Oppenheimer» est tout simplement le film IMAX le plus long de tous les temps. Une prouesse technique dont les chiffres font tourner la tête : la bobine finale du long-métrage est longue de 18 km et pèse près de 300 kilos.

Un peu de technique pour comprendre

Alors que la plupart des films d'aujourd'hui sont tournés à l'aide d'appareils numériques ou en 35 mm, les images de film IMAX 15/70 comme celui dans lequel a été tourné «Oppenheimer» donnent l’avantage d’être considérablement plus grandes. Le 70 fait référence au cadre qui mesure 70 mm de haut, tandis que le nombre 15 fait allusion aux 15 performations qui accompagnent chaque image (ce sont les petits trous qui sont utilisés pour entrainer et maintenir le film lorsqu'il se déplace dans le projecteur).

A titre de comparaison, le 35mm ne possède que 5 perforations. Le cadre IMAX 15/70 est rien de moins que 8,3 fois plus grand que le 35 mm, et 3,4 fois plus grand que le 70 mm. Il en résulte une qualité d’image sans précédent.

Pour l’expliquer autrement et prendre toute la mesure de cette révolution technologique, AP détaille que chaque image a une résolution équivalente à plus de 16K, soit considérablement plus qu’un écran HD domestique de 1.920 pixels...

For those who don't know what this stuff means: 1.43:1 is the aspect ratio (screen width divided by height; your TV is approx. 16:9 or 1.78:1). Stuff shot on IMAX runs 70mm film sideways through the camera, so the frame covers 15 "perforations," the holes on the side of the film: pic.twitter.com/jQH9nbZMTA — Siddhant Adlakha (@SiddhantAdlakha) June 3, 2023

Cette grandeur accrue permet de capturer beaucoup plus de détails fins, offrant des couleurs plus riches et un meilleur contraste, est-il souligné. «Le film IMAX natif a en outre un rapport d'aspect de 1,43:1 (1,43 mètre de diamètre pour chaque mètre de hauteur), ce qui rend l'image beaucoup plus haute que le cinéma grand écran conventionnel, ajoute Forbes. Pour les séquences IMAX 1.43, l’image obtenue est la plus grande possible. Il remplit votre vision périphérique et vous attire - c'est à couper le souffle.»

'...Some may argue that IMAX full frame is only worth it for massive action sequences but as well-known critic Mark Kermode says...“I think there is a really, really fascinating thing about capturing human emotion on screen in a format like IMAX.”...'https://t.co/LjGc2wJgHH — Rebecca Haslam (@gigtripper86) July 15, 2023

Pour Nolan, la «meilleure expérience possible» pour voir «Oppenheimer» se trouve donc dans salles capables de projeter ces films natifs IMAX 70 mm. Celles-ci sont également parmi les plus rares…

La plupart des cinémas IMAX ne peuvent en effet pas réellement projeter du IMAX 15/70 car cela nécessite deux choses : et un projecteur de film IMAX 70 mm (analogique) et un écran 1,43:1. C'est une combinaison si rare qu’on ne compte que 30 cinémas sur la planète capables de projeter «Oppenheimer» dans cette configuration laquelle, selon le réalisateur, donne «un incroyable sentiment d'immersion dans l'image» avec «une reproduction la plus proche du monde tel que votre œil le voit», assure-t-il encore.

«Pour moi, ce n'est qu’en tournant en IMAX 70mm que vous faites vraiment disparaître l’écran. Vous avez une sensation de 3D sans les lunettes. Vous avez un écran énorme et vous remplissez la vision périphérique du public. Vous les immergez dans le monde du film», a-t-il détaillé.

Comme l'a déclaré IMAX, «'Oppenheimer' sera fièrement présenté dans certains lieux IMAX 70 mm, offrant une façon unique de vivre le film, comme le réalisateur Christopher Nolan l'avait prévu. Ce n'est que dans les cinémas IMAX que les séquences tournées avec des caméras IMAX s'étendent verticalement pour remplir tout l'écran. Dans les cinémas IMAX avec film 15 perf / 70 mm, ces scènes agrandiront les images jusqu'à un rapport hauteur / largeur de 1,43:1».

La compagnie a listé sur son site les cinémas IMAX qui projetteront «Oppenheimer» en film 70mm. Et mauvaise nouvelle, il n'y a aucune salle en France pour voir les long-métrages au format IMAX 70 mm / 15 perfos. Pour les cinéphiles puristes et globe-trotters, ça se passera donc par là :

Cinémas américains :



1. Harkins Arizona Mills 25 & IMAX – Tempe, AZ



2. AMC Metreon 16 & IMAX – San Francisco, CA



3. Universal Cinema AMC at CityWalk Hollywood & IMAX – Universal City, CA



4. TCL Chinese Theater IMAX – Hollywood CA



5. Regal Edwards Ontario Palace & IMAX – Ontario, CA



6. Regal Irvine Spectrum 21 + IMAX – Irvine CA



7. Esquire IMAX – Sacramento, CA



8. Regal Hacienda Crossings & IMAX – Dublin, CA



9. AutoNation IMAX, Museum of Discovery & Science – Fort Lauderdale, FL



10. Regal Mall of Georgia & IMAX – Buford, GA



11. IMAX Theatre at Indiana State Museum – Indianapolis, IN



12. Chrysler IMAX Dome Theatre, Michigan Science Center – Detroit, MI



13. Celebration! Cinema Grand Rapids North & IMAX – Grand Rapids, MI



14. AMC Lincoln Square 13 & IMAX – New York, NY



15. Regal UA King of Prussia & IMAX – King of Prussia, PA



16. Providence Place Cinemas 16 and IMAX – Providence, RI



17. AMC Rivercenter 11 & IMAX – San Antonio, TX



18. Cinemark 17 & IMAX – Dallas, TX



19. Regal Opry Mills & IMAX – Nashville, TN

Cinémas canadiens :



1. Scotiabank Chinook & IMAX – Calgary, AB



2. Scotiabank Edmonton & IMAX – Edmonton, AB



3. Cineplex Cinemas Langley & IMAX – Langley, BC



4. Cineplex Cinemas Mississauga & IMAX – Mississauga, ON



5. Cineplex Cinemas Vaughan & IMAX – Woodbridge,ON



6. Kramer IMAX, Saskatchewan Science Centre – Regina, SK

Cinémas britanniques :



1. BFI IMAX, British Film Institute – Londres



2. Vue Manchester IMAX & The Printworks – Manchester



3. The Ronson Theatre at the Science Museum – Londres

Here's the format guide for #Oppenheimer pic.twitter.com/WSs22wz2im — Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) June 2, 2023

Qu'on se rassure tout de suite, «Oppenheimer» sortira néanmoins dans de nombreuses salles de l’Hexagone. Tous les grands écrans n’offrant pas les mêmes caractéristiques techniques, et donc la même expérience pour le spectateur, il convient cependant de se diriger plus volontiers vers certaines.

Pour s'y retrouver, Oppenheimermovie.com, qui est le site officiel du très attendu film de Christopher Nolan, a ainsi publié un guide intitulé «OPPENHEIMER PREMIUM LARGE FORMATS», qui récapitule les meilleures expériences de visionnage pour regarder le film. Le guide explique les différents formats, de l'IMAX 70 mm au cinéma numérique 4K.

Voici les formats indiqués dans le guide :

IMAX 70 mm : Certains cinémas IMAX offriront l'expérience IMAX avec une projection de film 15 perf/70 mm qui combine les images les plus claires et jusqu'à 10 fois la résolution des formats de projection standard, avec un son numérique puissant et une géométrie de cinéma personnalisée pour créer l'expérience cinématographique la plus immersive au monde.

Film 70 mm : le film 5 perf/70 mm offre une image plus lumineuse et plus claire, avec une résolution 3 fois supérieure aux formats de projection standard, en utilisant le processus de projection de lumière à travers le celluloïd pour fournir des images claires dans des couleurs analogiques riches avec une technologie numérique de pointe.

Film 35 mm : les projections de films anamorphiques 35 mm projettent la lumière à travers l'ensemble du cadre de 35 millimètres pour fournir des images claires et haute résolution avec des couleurs analogiques riches combinées à un son numérique de pointe dans la plupart des endroits.

IMAX : les cinémas IMAX sont dotés de projecteurs qui produisent des images plus nettes, plus claires et plus vives, un son laser et une géométrie de cinéma personnalisée, créant l'expérience cinématographique numérique la plus immersive au monde. IMAX est la seule expérience à proposer le film dans un format d'image de 1,90:1 ainsi que de 1,43:1 dans certains endroits.

Dolby Cinema : Le système de projection Dolby Vision se compose de deux projecteurs laser 4K qui procurent une expérience visuelle plus riche et plus détaillée, avec des images étonnamment vives et réalistes.

Cinéma numérique 4K : la projection numérique 4k produit une image haute résolution claire et lumineuse avec une stabilité et une propreté absolues, combinée à un son numérique non compressé pour une expérience cinématographique puissante. Les packages de cinéma numérique sont disponibles dans un rapport d'aspect de 2,2:1 en Flat et Scope afin de remplir plus d'espace d'écran pour chaque auditorium.

Alors Où voir le film dans les meilleures conditions possibles en France ?

Universal a listé les écrans «grand format premium» qui proposent des options telles que IMAX, 70 mm, IMAX numérique, 35 mm, ou encore Dolby Cinema.

Toutes les salles IMAX françaises sont équipées de projecteurs numériques, mais certaines d’entre elles proposent la projection à la lampe xénon «IMAX with laser» qui permet le format 4K.

C’est le cas de la salle Gaumont Multiplexe Odysseum de Montpellier, et son écran au format 1.43:1. Il s’agit d’ailleurs là de la seule salle en France à pouvoir projeter le (grand) format imaginé par Nolan (mais en numérique, on le répète).

Lucky to have IMAX with Laser in CBE second good format comparitively pic.twitter.com/bD3qxf7QHf — Vasanth LAX Stan (@Vasanth_Shelby) July 16, 2023

Il existe 1700 salles IMAX dans le monde. En France, 18 diffuseront le film. Voici la liste telle que publiée sur le site internet dédié créé par Universal :

Pathé La Villette (75)



Pathé Quai d’Ivry (94)



Pathé Carré Sénart, Lieusaint (77)



Pathé Conflans Sainte Honorine (78)



Pathé Plan de Campagne - Marseille (13)



Pathé Tours (ciné Loire) (37)



Pathé Saran (45)



Pathé Carré de Soie - Lyon (69)



Pathé La Valette - Toulon (83)



Pathé Archamps (74)



Pathé Aubière - Clermont-Ferrand (63)



Gaumont Disney Village (77)



Gaumont Rouen Grand-Quevilly (76)



Gaumont Reims Parc Millésime (51)



Gaumont Montpellier (34)



Gaumont Labège (31)



Cineum Cannes (06)



Megarama Bordeaux (31)

En dehors de l’IMAX, il demeurera très intéressant de voir le film en 70mm, notamment au Grand Rex à Paris, au Kinépolis Lomme à Lille et au Grand Mercure d’Elbeuf (ici à partir du 4 août).

Même s’il ne sera pas au maximum de son potentiel, le film donnera également de sa superbe en 35mm dans certains cinémas comme à Paris au Max Linder Panorama et à L’Arlequin.

Même si elles n’offrent pas une qualité optimale, ces alternatives - IMAX numérique, 70mm ou encore 35mm – auront bien sûr comme autre avantage de rester bien moins coûteuses que le voyage à Londres pour se rendre dans les salles (idéalement) équipées les plus proches pour un visionnage en 15/70 si cher à Nolan.