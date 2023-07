Beyoncé : la photo de la star en Néfertiti fait polémique en Egypte

Dans le cadre de l’exposition «Kemet», une photo de Beyoncé en reine Néfertiti est présentée au musée national des Antiquités de Leyde, aux Pays-Bas. Un portrait qui suscite la controverse en Égypte.

Aux Pays-Bas, le musée national des Antiquités de Leyde fait résonner la musique hip-hop aux côtés de sarcophages et de statues dans le cadre de l’exposition «Kemet» qui vise, selon les organisateurs, à montrer l'influence de l'Égypte ancienne sur des artistes aux racines africaines.

Dutch exhibit with Beyonce as Queen Nefertiti raises tempers in Egypt.





Hip-hop blares out next to sarcophagi and statues, in what Rijksmuseum van Oudheden curators say is an attempt to show the influence of ancient Egypt on black musicianshttps://t.co/Q8MDWKlhAW pic.twitter.com/rgdPuJrFFD

