Beyoncé : la chanteuse dope la valeur des actions de la marque «Levi's» en bourse grâce à l'un de ses titres

La célèbre marque de vêtements américaine Levi Strauss & Co., réputée pour ses jeans, a enregistré une hausse significative de ses actions grâce à Beyoncé.

L'effet Beyoncé frappe encore. La chanson «Levi's Jeans», tirée du huitième album studio de Beyoncé, «Act II : Cowboy Carter», sorti le 29 mars dernier, a stimulé les actions de l'entreprise de près de 20 %, selon CBS News.

«Le denim vit un moment fort, et la marque Levi's vit un moment fort dans le monde entier", a déclaré Michelle Gass, la présidente de Levi Strauss, dans un communiqué. Elle a poursuivi : «L'une des choses vraiment importante à propos de la marque Levi's, et sur laquelle nous accordons beaucoup d'importance et d'investissement, c'est de veiller à ce que cette marque reste au centre de la culture».

Une occasion inédite

La femme d'affaires a ajouté : «Et je ne pense pas qu'il y ait de meilleure preuve ou élément de preuve que d'avoir quelqu'un comme Beyoncé, qui façonne la culture, pour donner notre nom à une chanson».

Profitant de l'occasion, la société a modifié le nom de son compte sur Instagram en «Levii's» pour refléter l'orthographe du titre de la chanson, sortie en duo avec l'artiste Post Malone.

Le dernier projet country de la chanteuse originaire de Houston est plébiscité depuis sa sortie, notamment sa reprise du tube «Jolene», de Dolly Parton, sorti en 1973.