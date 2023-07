Grève des acteurs : Broadway échappe au mouvement, les spectacles maintenus

Alors que les acteurs sont en grève à Hollywood, le rideau ne tombera pas sur les célèbres planches de Broadway. Un accord a été signé à New York entre les différentes parties du secteur, a-t-on appris jeudi via un communiqué.

The show must go on. A New York, Broadway va échapper à la grève des acteurs et des scénaristes qui touche actuellement Hollywood, grâce à un accord entre les parties du secteur.

Signé entre l'Alliance internationale des employés de la scène théâtrale (IATSE en anglais) d'un côté, la Ligue de Broadway, qui représente les propriétaires de salles et producteurs, et Disney Theatrical, filiale du groupe de divertissement, il doit encore être ratifié par les 1.500 membres de l'IATSE concernés par le texte. Ils se prononceront dans les prochains jours, a précisé un communiqué dévoilé jeudi 20 juillet.

«La grève a été évitée même si l'accord doit encore être validé par nos membres», s'est félicité Jonas Loeb, porte-parole du syndicat.

Plus de quarante shows concernés

Un accord obtenu après que l'organisation a autorisé ses membres la veille à commencer à se prononcer sur l'éventualité d'une grève dès ce vendredi, selon la presse locale.

Vingt-neuf spectacles à New York, ainsi que dix-sept autres actuellement en tournée en Amérique du Nord, auraient alors été concernés, pour une industrie qui a vendu 12,3 millions de tickets lors de la saison 2022-2023, pour un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars.

Une menace de grève qui serait venue s'ajouter à celle, effective celle-là, des acteurs à Hollywood, une première depuis soixante-trois ans. La semaine dernière, 160.000 acteurs de séries et cinéma y ont cessé le travail en raison de l'absence d'accord avec les studios de production, rejoignant les scénaristes, eux-mêmes en grève depuis plusieurs semaines.