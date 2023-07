«Mind your business» : découvrez le titre inédit de Will.i.am et Britney Spears

Plus de dix ans après leur dernière collaboration, Britney Spears et Will.i.am dévoilent ce vendredi un nouveau titre inédit, «Mind your business».

Il devait être dévoilé mardi dernier. Il aura fallu attendre ce vendredi 21 juillet pour écouter «Mind your business», le nouveau morceau électro pop de Britney Spears et le leader des Black Eyed Peas, Will.i.am.

La sortie de ce single sur toutes les plates-formes de téléchargement n’a pas manqué de faire réagir les internautes, et les messages fusent sur les réseaux sociaux, certains criant au génie quand d’autres font part de leur déception.

#INFO : Le nouveau single de Britney Spears « #MINDyourBUSINESS » en collaboration avec Will I Am est officiellement disponible sur toutes les plateformes de streaming !!





Vous en pensez quoi ? pic.twitter.com/5elglQPine — Britney Spears FR (@BritneyActuFR) July 21, 2023

Les deux artistes ont déjà travaillé ensemble en 2011 sur «Big Fat Bass», paru sur l'album «Femme Fatale» de Britney Spears. Puis, ils ont cartonné l’année suivante avec «Scream & Shout», le premier single du disque «Willpower» de Will.i.am, dont le clip a permis à la chanteuse, aujourd’hui âgée de 41 ans, d’atteindre pour la première fois le milliard de vues sur YouTube. Will.i.am a par ailleurs produit, en 2013, l'album «Britney Jean».

Un deuxième morceau pour Britney depuis la fin de la tutelle

«Mind Your Business» est le deuxième titre de Britney Spears depuis la fin de la tutelle controversée exercée sur elle par son père. L’interprète de «Toxic» a en effet déjà collaboré, en 2022, avec Elton John pour «Hold Me Closer», et a fait un retour tonitruant dans les charts où elle n'avait pas figuré depuis près de dix ans.

La sortie de ce single arrive juste après l’annonce de la parution des mémoires de Britney Spears, «The Woman in Me», le 24 octobre prochain.