DC Studios : Wonder Woman 3 n'est pas en développement pour le moment

Selon le site américain Variety, le développement du film «Wonder Woman 3» ne serait pas d’actualité chez DC Studios. James Gunn et Peter Safran n’auraient aucunement l’intention de développer un tel projet, en dépit des récents propos de Gal Gadot à ce sujet.

La confusion règne. En pleine promotion de son film «Heart of Stone», Gal Gadot a annoncé début août, à la surprise générale, qu’un récent échange qu’elle aurait eu avec les patrons de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, avait laissé entendre qu’ils allaient développer ensemble le troisième volet de «Wonder Woman». Qui est un des premiers projets à avoir été annulé au moment de leur nomination à la tête de la société en octobre dernier. «J’adore incarner Wonder Woman. C’est un personnage si cher à mon cœur. Et de ce que j’ai entendu de la part de James Gunn et Peter Safran, c’est que nous allons développer Wonder Woman 3 ensemble», a-t-elle confié au site américain ComicBook.com.

Une information que vient de démentir Variety qui, selon ses sources, affirme qu’aucun projet de développement du film n’est en cours chez DC Studios. Pis, James Gunn et Peter Safran n’auraient aucune intention de faire un autre film centré sur ce personnage, si ce n’est la série préquelle «Paradise Lost» consacré à Themyscira, l’île mythique qui a vu naître Wonder Woman.

La confusion est d’autant plus grande que la comédienne ne cesse de clamer dans la presse que ce projet est en cours. «J’ai été invité à une rencontre avec James Gunn et Peter Safran, et ils m’ont dit, et je cite : ‘Tu es entre de bonnes mains. Nous allons faire Wonder Woman 3 avec toi. Nous t’adorons dans ce rôle – tu n’as aucune inquiétude à avoir’. Donc le temps nous le dira», a-t-elle déclaré dans un portrait réalisé par le site de Flaunt magazine (l’interview a été réalisée avant le début de la grève qui frappe Hollywood, ndlr).

Que faut-il en conclure ? Il semble que, soit Gal Gadot, soit James Gunn et/ou Peter Safran, vont être contraint, à un moment donné, de clarifier les choses. Tout en évitant de froisser les égos des uns et des autres.