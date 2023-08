Barbie passe la barre des 4,5 millions d'entrées en France et domine toujours le box-office

Après quatre semaines d’exploitation, Barbie passe vaillamment le cap des 4,5 millions d’entrées en France, et reste en tête du box-office.

Bientôt le film de l'année ? Un mois après sa sortie, «Barbie» continue de remplir les salles obscures. Le film de Greta Gerwig a franchi la barre des 4,5 millions d’entrées, a annoncé mercredi 16 août Warner Bros. France sur le réseau X, anciennement Twitter.

Une très belle performance pour le long métrage qui, avec plus de 620.000 entrées pour sa quatrième semaine d’exploitation, reste en tête du box-office Hexagonal, toujours suivi d’«Oppenheimer». Le film de Christopher Nolan continue lui aussi de séduire et s’approche, de son côté, des 3,5 millions de billets vendus.

Barbie poursuit sa route

«Où vont-ils s’arrêter ?», a ainsi réagi Warner Bros. devant le succès de «Barbie», porté par le duo Margot Robbie et Ryan Gosling. Après un démarrage en trombe, le film a même offert un nouveau record historique au studio, en devenant le plus gros succès commercial de Warner Bros sur le sol américain, rapporte Variety. Avec dorénavant 537 millions de recettes au box-office outre-Atlantique, il dépasse ainsi «The Dark Knight», sorti en 2008 et qui avait de son côté enregistré 536 millions.

A l’échelle mondiale, le film a d’ores et déjà dépassé le milliard de dollars de recettes depuis le 13 août dernier, et ne semble pas vouloir s’arrêter-là.