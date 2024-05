Mad Max : George Miller revient sur la dispute entre Charlize Theron et Tom Hardy sur le tournage de «Fury Road»

Dans un entretien accordé au site britannique du Telegraph, le réalisateur George Miller s’est exprimé sur la dispute qui a opposé Charlize Theron et Tom Hardy sur le tournage de «Mad Max : Fury Road», pointant du doigt la tendance du comédien à être systématiquement en retard.

Une tension inoubliable. Le tournage de «Mad Max : Fury Road» a été particulièrement éprouvant pour toutes les équipes pour plusieurs raisons. Et à cela, il a fallu ajouter la guerre ouverte qui a opposé les deux acteurs principaux du film, Charlize Theron et Tom Hardy.

Interrogé à ce propos par le site britannique du Telegraph, le réalisateur George Miller a expliqué que leur dispute était principalement due au fait qu’ils sont «deux artistes très différents».

«Tom a une souffrance en lui, mais il y a aussi une brillance qui en ressort. Je ne sais pas ce qui lui arrivait à ce moment, mais il fallait le cajoler pour le faire sortir de sa caravane», a expliqué le cinéaste. Ce dernier a précisé que l’acteur avait également la fâcheuse habitude d’arriver systématiquement en retard sur le plateau de tournage.

«Tandis que Charlize était d’une incroyable discipline – une danseuse de formation, ce qui se ressentait dans la précision de sa performance – et elle était toujours la première arrivée», a-t-il ajouté.

«Je suis un optimiste, et je voyais dans leur comportement un miroir de leur personnalité, et ils devaient apprendre à coopérer afin d’assurer leur survie mutuelle. Il n’y a aucune excuse pour justifier cela, et je trouve qu’il y a une fâcheuse tendance dans ce métier à justifier des comportements néfastes qui pourraient être évités derrière l’excuse du talent», a poursuivi George Miller.

En 2022, Charlize Theron avait comparé ses interactions avec Tom Hardy – qu’elle insultait copieusement quand il arrivait avec plusieurs heures de retard, selon plusieurs témoignages – à celles de deux parents qui se disputent dans une voiture avec leurs enfants à l’arrière.

«Nous étions soit en train de nous battre, soit en train de s’ignorer – je ne sais pas lequel est le pire – et les gens autour de nous étaient contraints de faire en fonction. C’était horrible ! Nous n’aurions jamais dû en arriver là. Nous aurions dû être meilleur que cela», avait-elle notamment expliqué.