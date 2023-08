Drake : son fils de 5 ans a dessiné la pochette de son prochain album

Alors que le nouvel album de Drake «For All The Dogs» ne devrait pas tarder à sortir, l’artiste a dévoilé la couverture de ce huitième opus, réalisé par son propre fils.

Un projet familial. Le rappeur canadien a dévoilé la pochette de son prochain album «For All The Dogs». Une couverture dessinée par son fils de 5 ans, comme l’a révélé l’artiste de 36 ans dans une publication repérée par le magazine People.

Alors que la star a partagé sur son compte Instagram cette image enfantine, représentant un animal blanc aux yeux rouges sur fond noir (a priori un chien comme l'indique le titre de cet album), Drake a en effet crédité le prénom de son petit garçon. «Cover by Adonis», a noté le rappeur, qui s'est produit pour la première fois devant son fils cet été, à l'occasion de sa tournée «It's All A Blur Tour».

Un concert qui a donné lieu à une requête spéciale de la part de Drake, puisque ce dernier a demandé à ses fans de s'abstenir de jeter sur scène leur lingerie en raison de la présence de son petit garçon.

Une sortie imminente

Annoncée pour le mois d'août, la sortie de «For All The Dogs» serait imminente. Il pourrait en effet bien sortir ce vendredi 25 août, selon plusieurs médias spécialisés, à l'instar de Charts in France.

Ce huitième album succède à «Honestly, Nevermind», dernier opus solo du rappeur de Toronto, dévoilé en juin 2022.