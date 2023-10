Drake : son fils de 6 ans Adonis sort son premier morceau, un rap de trois minutes accompagné d'un clip

Le rappeur Drake a mis en ligne le clip de la première chanson officielle de son fils Adonis, 6 ans. Un morceau de rap dans lequel le petit garçon évoque pêle-mêle les voitures, son iPad ou encore son père.

Le rappeur Drake a sorti lundi la première chanson officielle de son fils Adonis, «My Man Freestyle», pour célébrer le sixième anniversaire de l'enfant. L'artiste nommé aux Grammy Awards a également partagé le clip du single, qui montre le petit garçon jouant au basket avec des amis.

«Joyeux anniversaire mon fils… MY MAN FREESTYLE SORT MAINTENANT», a écrit Drake sur Instagram en légende de la vidéo.

Dans son rap de près de trois minutes, Adonis, qui avait déjà dessiné la cover de «For All the Dogs», rappe sur le fait de conduire une voiture, de jouer sur son iPad et de le casser, ou encore de voir son père. «Je dis 'Salut' à mon père et je dois aller me changer», chante-t-il.



Adonis semble très à l’aise, et a même pris le micro en live pendant sa fête d’anniversaire.

Adonis performing at his birthday party pic.twitter.com/0FEeZhlV7q — Word On Road (@WordOnRd) October 16, 2023

Drake, 36 ans, partage Adonis avec l'artiste française Sophie Brussaux, 34 ans. Le Canadien avait révélé l'existence de son fils dans son album «Scorpion».

Dans le morceau «Emotionless» il donnait des détails sur sa paternité : «Je ne cachais pas mon enfant au monde, je cachais le monde à mon enfant». Dans un autre titre, «March 14», il abordait sa relation avec la mère d'Adonis, en faisant référence à «Billie Jean», le tube de Mickael Jackson : «Elle n'est pas mon amante comme Billie Jean mais le gosse m'appartient. Nous ne nous sommes rencontrés que deux fois. J'avais l'habitude de défier mes parents sur chaque album. Maintenant, je suis gêné de leur dire que je me suis retrouvé en tant que co-parent».

Plus tôt ce mois-ci, Drake a annoncé qu'il allait mettre sa carrière sur pause «au moins un an» pour se concentrer sur ses problèmes de santé. Sur les ondes de la station de radio américaine Sirius XM ce 6 octobre, il a confié souffrir depuis des années de «problèmes d'estomac les plus fous», et ne plus avoir d’autre choix que de se concentrer sur sa forme. «Je dois bien faire, et je vais le faire», a-t-il dit. Son fils semble prêt à assurer l'intérim.