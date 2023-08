Ed Sheeran : cette bonne nouvelle que le chanteur a annoncée à ses fans

Et de 2. Trois mois seulement après avoir dévoilé «-» (Subtract), Ed Sheeran a annoncé jeudi la sortie d’un nouvel album. Baptisé «Autumn Variations», il est attendu pour le 29 septembre prochain.

Il n’en finit plus de créer la surprise. Actuellement en tournée avec son Mathematics Tour, Ed Sheeran a publié jeudi 24 août une courte vidéo sur les réseaux sociaux, au cours de laquelle il annonce la sortie d’un nouvel album le 29 septembre prochain. Ses fans ne pouvaient espérer plus belle nouvelle, trois mois après la parution du précédent opus de leur idole.

«Autumn Variations», qui sort sur le propre label du Britannique (Gingerbread Man Records), est produit par Aaron Dessner, guitariste et membre iconique du groupe de rock The National.

L'automne comme source d'inspiration

«L'automne dernier, je me suis rendu compte que mes amis et moi traversions de nombreux changements dans notre vie. Après la chaleur de l'été, tout s'était soit calmé, soit arrangé, soit effondré, a atteint son paroxysme ou a implosé. Lorsque j'ai traversé une période difficile au début de l'année dernière, écrire des chansons m'a aidé à comprendre mes sentiments et à accepter ce qui se passait», explique Ed Sheeran, qui promet une œuvre très personnelle.

Celui qui a été accusé d’avoir plagié la chanson de Marvin Gaye, «Let's Get It On», avant de remporter son procès en mai dernier à New York, ajoute que l’idée de ce disque lui est venue de son père et de son frère.

«(Ils) m'ont parlé d'un compositeur nommé Elgar, qui a composé l'œuvre 'Variations Enigma', où chacun des 14 morceaux était consacré à l'un de ses amis. C'est ce qui m'a inspiré pour cet album. Lorsque j'ai enregistré 'Subtract' avec Aaron Dessner, nous avons immédiatement sympathisé. Nous avons écrit et enregistré sans relâche et cet album est né de cette collaboration. J'ai l'impression qu'il a merveilleusement capturé la sensation de l'automne dans ses sonorités et j'espère que tout le monde l'aimera autant que moi», précise l’artiste de 32 ans, dont on attend les nouvelles compositions avec impatience.