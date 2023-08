Florent Pagny : on a écouté son nouvel album «2bis» qui sort le 1er septembre, et voici ce qu'on en a pensé

Après la parution de son autobiographie «Pagny par Florent», Florent Pagny sortira le 1er septembre «2bis», un nouvel album composé de duos. Et il n'a rien perdu de sa superbe.

Un combattant à la voix d’opéra. Alors qu’il se bat depuis plus d'un an et demi contre un cancer du poumon, Florent Pagny ne baisse pas les bras, bien décidé à mener à bien ses différents projets artistiques. Le 1er septembre prochain, le chanteur de 61 ans dévoilera un nouvel album intitulé «2bis», vingt-deux ans après avoir sorti «2».

A l’instar de ce précédent opus, il s’agit là d’un disque de duos que Florent Pagny a choisi d’enregistrer avec ses proches et sur lequel il reprend la plupart de ses tubes, dont son premier succès, «N’importe quoi», sorti en 1988. Ce titre, l’ancien coach de «The Voice» a souhaité le revisiter avec Patrick Bruel, son complice depuis près de quatre décennies. «Nous en avons partagé des moments et chanter aujourd'hui ensemble ta première chanson, celle qui a ouvert cette voie magnifique, est un honneur», a commenté ce dernier sur les réseaux sociaux.

Florent Pagny a convié d’autres amis à venir chanter avec lui en studio, comme Christophe Maé avec qui il interprète «Et un jour, une femme», dédié à sa femme Azucena qui le soutient chaque jour. On retrouve aussi Zazie sur «Si tu veux m’essayer», Soprano sur «Bienvenue chez moi», Pascal Obispo sur «Savoir aimer», ou encore Calogero sur «Châtelet Les Halles», lui qui a composé cette chanson en 2000. A chaque écoute, la même osmose. Les timbres se marient à merveille pour donner vie à des textes qui célèbrent, pour la plupart, l'amour.

La puissance de sa voix reste intacte

Malgré les traitements qu’il a reçus ces derniers mois pour combattre la maladie, Florent Pagny a conservé toute la puissance de sa voix. Pour preuve, la reprise magistrale de «Caruso» en compagnie de Patrick Fiori. La tessiture de l'homme aux 15 millions d'albums vendus est intacte, l’émotion toujours palpable.

S’il fait mouche en signant des arrangements novateurs de ses tubes, l’interprète de «Ma liberté de penser» s’est également amusé à revisiter des classiques de la chanson française. Les fans pourront ainsi découvrir des versions inédites de «Comme d’habitude» avec M.Pokora, «Jolie môme» avec Marc Lavoine, «Et maintenant» avec Lara Fabian, «Je te promets» avec Jenifer, ou encore «Vesoul» interprété avec Vianney avec qui il partageait le fauteuil de juré dans «The Voice».

Florent Pagny n’a pas non plus oublié «ses poulains» Anne Sila et Slimane, qu’il a accompagnés lors de cette émission de télécrochet. «'Les murs porteurs', c'est une chanson importante pour moi, parce qu'on l'a faite sur ma finale de 'The Voice' à l'époque. C'était émouvant de se retrouver sur ce titre, particulièrement sur ce projet-là, car Florent a réuni, je pense, les gens qui ont compté pour lui», a d'ailleurs expliqué Slimane lors d’un entretien accordé à Télé 7 jours.

Au total, ce sont vingt morceaux qui composent «2bis» et retracent plus de trente-cinq ans de carrière, non sans une certaine émotion. Un répertoire exceptionnel qui sera mis à l’honneur à l'occasion d’une soirée sur TF1, diffusée le vendredi 1er septembre, dès 21h10.