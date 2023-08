«Dune» : Denis Villeneuve prêt à rempiler pour le troisième volet

Le réalisateur Denis Villeneuve confie être toujours aussi emballé à l’idée de réaliser le troisième volet de «Dune» et laisse entendre avoir déjà commencé à travailler sur ce nouveau film.

Dans une interview au magazine Empire, Denis Villeneuve a donné des nouvelles de «Dune partie 3». Et il espère bien pouvoir poursuivre l’aventure. «Si je réussis à faire une trilogie, ce serait le rêve», a confié le réalisateur au magazine britannique.

Un projet sur lequel il pourrait même avoir commencé à travailler. «Il y a des mots sur papier», a ainsi révélé le réalisateur, qui en mars 2022, avant le tournage du deuxième opus, avait déjà évoqué la possibilité de participer à un troisième volet. «Si je survis à "Dune: Part Two", je ferai peut être Messiah (Le Messie de dune)», avait-il expliqué au site Collider. Alors qu’il a survécu à ce second film, Denis Villeneuve semble donc plus que jamais prêt à adapter «Dune Messiah», la suite du roman culte Dune de Frank Herbert.

En attendant, les fans devront encore patienter un peu avant de découvrir le deuxième volet sur les écrans. Initialement prévu en novembre prochain, la sortie de Dune Part 2 a été reportée à mars 2024, en raison de la grève des acteurs à Hollywood, ont annoncé en fin de semaine dernière les studio Warner Bros.

Dans ce très attendu second long métrage, Timothée Chalamet reprend le rôle de Paul Atreides et s’unit aux Fremen et à Chani pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille : la maison Harkonnen.