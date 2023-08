Gladiator 2 : Paul Mescal avoue avoir été intimidé par Pedro Pascal avant le tournage

Dans un entretien avec le site britannique Esquire, Paul Mescal a avoué être très stressé à l’idée de rencontrer Pedro Pascal avant que les deux acteurs ne se retrouvent ensemble au casting de «Gladiator 2» dont la sortie est attendue le 20 novembre 2024.

Une marque de respect. Avant de savoir qu’il allait lui aussi donner la réplique dans «Gladiator 2», Paul Mescal, qui tiendra le rôle principal dans la suite du film de Ridley Scott, était intimidé par Pedro Pascal. L’acteur irlandais vient de confier au site britannique Esquire avoir croisé la route de la star de la série «The Last of Us» à l’aéroport de Los Angeles, mais qu’il avait été «trop effrayé» d’aller à sa rencontre. C’est finalement l’interprète d’Oberyn Martell dans «Game of Thrones» qui est venu le saluer. «Il avait l’air tellement sincère. J’ai vraiment hâte de passer du temps avec lui », explique Paul Mescal dans cet entretien réalisé avant la grève qui secoue Hollywood actuellement.

Attendu sur les écrans français le 20 novembre 2024, «Gladiator 2» verra Paul Mescal incarner le personnage de Lucius, le neveu de Commode - le fils de l’empereur Marc-Aurèle qui commet un parricide dès le début du film original - que l’on aperçoit en compagnie de sa mère, Lucilla. Devenu adulte, Lucius a été profondément marqué par Maximus dont les exploits dans l’arène, et la mise à mort de Commode, ont permis de sauver la vie de sa mère, que ce dernier soupçonnait de comploter contre lui.

Paul Mescal s’est montré très avare de révélations concernant cette suite, avouant qu’il s’agissait de la plus grosse production à laquelle il participe depuis le début de sa carrière. Il souligne toutefois que, de son point de vue, le scénario «est très bien écrit et cela rend hommage au premier film, mais c’est aussi une histoire avec laquelle je vais pouvoir faire quelque chose de personnel», lance-t-il. En plus de Pedro Pascal, le comédien irlandais y donnera la réplique à Connie Nielsen, Denzel Washington, et Joseph Quinn.