Napoleon : Ridley Scott aimerait sortir une version (très) longue du film

Dans un entretien avec le site britannique Empire, Ridley Scott a précisé avoir monter une version de 270 minutes – soit 4h30 – de «Napoleon» lui permettant de donner plus de profondeur au personnage de Joséphine incarnée par Vanessa Kirby.

Un récit historique. Lors de sa sortie dans les salles prévue pour le 18 octobre prochain, le film «Napoleon» de Ridley Scott – avec Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon Bonaparte – affichera une durée de 2 heures, 37 minutes et 43 secondes. Le réalisateur a toutefois confié avoir monté une version longue «fantastique» selon ses termes, d’une durée de 270 minutes – soit 4h30 – qu’il aimerait pouvoir rendre disponible au public, rapporte le site britannique Empire. Celle-ci permettrait notamment d’apporter plus de profondeur au personnage de Joséphine incarnée par Vanessa Kirby.

«Le film dure près de trois heures, même si Ridley Scott a une version ‘fantastique’ de 4h30 contenant plus de détails sur la vie de Joséphine avant sa rencontre avec Napoleon. Il aimerait qu’Apple (qui a financé le film) puisse le projeter», précise l’article. «’C’est une histoire hallucinante’, précise Joaquin Phoenix à propos de la vie de Napoleon. ‘Idéalement, nous avons réussi à capturer les moments les plus captivants’, poursuit le comédien», lit-on également.

Si jamais cette version de 4h30 devait voir le jour (elle pourrait être mise à disposition des abonnés à Apple TV+), cela parachuterait «Napoleon» au premier rang des blockbusters les plus longs de l’histoire. Ce ne sera pas la première fois que Ridley Scott propose une version plus longue d’un film, le réalisateur ayant déjà fait la même chose avec «Blade Runner : The Final Cut», ou encore «Kingdom of Heaven» en 2005 qui, selon la critique, avait grandement amélioré le film de manière générale.