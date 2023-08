Taylor Swift : la chanteuse annonce en plein concert à L.A. la date de sortie de son album «1989»

La chanteuse américaine Taylor Swift, actuellement en tournée mondiale, a annoncé la sortie de la réédition de son album «1989». Il sortira le 27 octobre, avec cinq morceaux inédits.

Taylor Swift va célébrer les 9 ans de son album à succès «1989», en sortant une réédition de celui-ci. «1989 (Taylor’s version)» sortira le 27 octobre prochain et comportera cinq morceaux inédits. La star a profité d’un de ses concerts de sa tournée mondiale qui se tenait à Los Angeles ce mercredi 9 août; pour faire cette annonce surprise à ses fans.

Taylor Swift n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’elle avait déjà sorti des «Taylor’s version» de ses albums «Fearless», «Red» et «Speak Now».

Surprise!! 1989 (Taylor’s Version) is on its way to you ! The 1989 album changed my life in countless ways, and it fills me with such excitement to announce that my version of it will be out October 27th. To be perfectly honest, this is my most FAVORITE re-record I’ve ever done… pic.twitter.com/JFYOWhBxhj

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 10, 2023