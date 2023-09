Les 5 meilleurs films de boxe de tous les temps

Le ring a toujours été une scène idéale pour le 7e Art, un endroit où les émotions et le dépassement de soi atteignent des sommets, où le mental est au moins aussi important que le physique. Voici les 5 films de boxe à (re-)voir à tout prix.

Creed – 2015

Réalisé en 2015 par Ryan Coogler (Black Panther), «Creed» voir Michael B. Jordan incarner le personnage d’Adonis Johnson, le fils d’Apollo Creed, l’adversaire légendaire de Rocky Balboa dans les deux premiers volets de la saga initiée par Sylvester Stallone en 1976. Ce dernier est d’ailleurs présent au générique, reprenant le rôle de cet ancien champion du boxe devenu entraîneur, et un père spirituel pour le fils de son ami décédé. Le film réussit l’exploit de réaliser la parfaite jonction entre le passé et le présent, tout en mettant une nouvelle saga sur les rails (Creed III est sortie plus tôt cette année). Incroyable !

The Fighter – 2010

La boxe est aussi une histoire de famille. Dans «The Fighter», film inspiré d’une histoire vraie sorti en 2010, Mark Wahlberg incarne le boxeur Micky Ward, dont la carrière semble au point mort, et qui est entouré d’une mère à l’influence négative, et de sœurs très envahissantes. Sa rencontre avec Charlene, va l’aider à se libérer de celles-ci, et à se rapprocher de son demi-frère, Dicky Eklund, ancienne gloire des rings devenu toxicomane, et ayant purgé une peine de prison. Les deux hommes ne s’apprécient guère, mais leur capacité à s’allier pourrait leur offrir la deuxième chance qu’ils n’attendaient plus. Un film qui permettra à Melissa Leo et Christian Bale de décrocher un Oscar en 2011.

Million Dollar Baby – 2004

Adaptation d’une nouvelle de F.X. Toole, «Million Dollar Baby» avait fait sensation à sa sortie en 2004, raflant quatre statuettes aux Oscars – meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, et meilleur acteur dans un second rôle – l’année suivante. Le film suit l’histoire de Frankie, ancien entraîneur de boxe qui dirige une salle de boxe avec son ami, un ancien boxeur surnommé Scrap. Un jour, une jeune femme appelée Margareth Fitzgerald débarque sans prévenir. Elle a tout quitté pour se consacrer à la boxe. Réticent au départ, Frankie accepte de la prendre sous son aile. Mais le combat le plus important de leur existence ne se déroulera pas sur un ring. Avec Clint Eastwood, Morgan Freeman, et Hillary Swank.

Raging Bull - 1980

Réalisé par Martin Scorsese en 1980, «Raging Bull» a permis à Robert De Niro de remporter l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance saisissante dans la peau de Jake LaMotta, un rôle qui exigera de lui une transformation physique remarquable. L’acteur est impressionnant dans sa manière d’incarner celui qui était surnommé le «Taureau du Bronx», parvenant à restituer toute la rage qui habitait cet ancien champion sur, et en dehors des rings.

Rocky - 1976

En 1976, le premier «Rocky» - qui lancera la franchise que nous connaissons tous aujourd’hui – voyait Sylvester Stallone, dont la carrière était au point mort à l’époque, écrire le scénario d’un des films les plus populaires de l’histoire du cinéma. L’histoire veut que le studio, convaincu par le scénario, a tout tenté pour confier le premier rôle à un acteur de premier plan, comme Robert Redford ou Jamas Caan. Mais Sly refusera de céder, et insistera pour incarner Rocky Balboa, menaçant de ne pas donner son feu vert pour le film dans le cas contraire. Le pari sera une réussite écrasante, «Rocky» se payant même le luxe d’obtenir l’Oscar du meilleur film et meilleur réalisateur (ainsi que meilleur montage) en 1977.